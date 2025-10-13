（專訪）《影后》撞哏蕭亞軒16年閨密情生變？楊謹華親揭真實狀況

〔記者蕭方綺／專訪〕楊謹華、謝盈萱主演的Netflix影集《影后》爆紅，兩人也憑精湛演出雙雙入圍金鐘60戲劇節目女主角獎，然而雙姝戲裡決裂的橋段，讓不少網友聯想到楊謹華與蕭亞軒16年閨密情生變的往事。楊謹華受訪時坦言和蕭亞軒已經沒聯絡，會感到遺憾？她想了一下，幽幽表示「或許吧」。

楊謹華。（記者王文麟攝）

之前導演嚴藝文曾指出楊謹華在拍與閨密謝盈萱吵架的戲時，情緒太投入，一再把謝盈萱飾演的角色「薛亞之」喊錯，巧的是「薛亞之」與蕭亞軒的本名「蕭雅之」僅差一字，許多觀眾不免把她人生故事也套進去，會感到困擾？她認為還好，「每個觀眾都有自己想的權利。對我來說，只要觀眾在心裡被角色影響、喜歡角色、喜歡戲，這才是最重要的。」

蕭亞軒（左）、楊謹華曾是演藝圈著名無話不說的姊妹淘。（翻攝自臉書）

現實生活中曾對親近的人言語傷過？她點點頭承認有時候可能跟父母講話也是，「也不是說被傷，有時候我們太直接，對父母說出一些真實的感受，他們聽了也會受傷。講完之後就會覺得，欸，超級無聊嘛。」

她認為以前吵架的時候總覺得「講出真話才是真誠」，但現在想法不同：「現在我會先冷靜一下。因為有時候話一說出去就收不回來，真的像覆水難收。」

楊謹華（左）《影后》中，在謝盈萱婚禮與她當眾鬧翻。（Netflix提供）

那人生中有想收回的「水」嗎？她想了想指出自己跟父母的關係，或者任何不小心傷害到的人，其實都會主動去說對不起，「不管是言語上、行動上，我都會去表達。」

她坦言曾與前任男友分手多年後，主動傳訊道歉，「那個道歉不是想挽回，而是想清掉心裡不開心的東西。沒有誰對誰錯，但只要講了抱歉，我心裡的那個坎就過了。」後來對方回了一句「謝謝妳，我也想跟妳說抱歉」，兩人因此都放下了過去的心結。

