金鐘60》節目類頒獎典禮登場 今晚獎落誰家敬請鎖定
〔記者葉姵妤／綜合報導〕2025年「第60屆電視金鐘獎」頒獎典禮於10月17日、18日在台北流行音樂中心盛大登場。今年「節目類」頒獎典禮由剛傳出喜訊的「Lulu」黃路梓茵主持，首度獨挑大樑擔下金鐘主持重任，而她也在本屆金鐘憑2節目入圍「綜藝節目主持人獎」，在綜藝戰場上是大贏家。這次主持將如何活絡現場氛圍，備受矚目。而今年特別貢獻獎得主，由「國民阿嬤」陳淑芳以及資深製景師葉輝龍獲得。
114 年度節目類金鐘獎入圍名單
一、綜藝節目獎
▲一起聽團吧
（參賽單位：東森電視事業股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金
會、製作單位：創意油管股份有限公司）
▲夜市王
（參賽單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）
▲型男大主廚
（參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／庫
立馬媒體科技股份有限公司）
▲拜託 ATM
（參賽單位：聯利媒體股份有限公司／星藝象娛樂股份有限公司、製作單位：
聯利媒體股份有限公司／星藝象娛樂股份有限公司／友松娛樂股份有限公司）
▲原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ
（參賽單位：踢帕娛樂股份有限公司／中華電信股份有限公司／野火娛樂製作
有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中華電信股份有限公司／野火
娛樂製作有限公司）
二、綜藝節目主持人獎
▲Lulu【黃路梓茵】、阿達【昌璟翔】、美麗本人／夜市王
（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）
▲小 S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】／小姐不熙娣
（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：泰坦星文創影視股份有
限公司）
▲吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／好
看娛樂製作股份有限公司）
▲阿 KEN【林暐恆】、安心亞／同學來了
（報名單位：中天電視股份有限公司、製作單位：中天電視股份有限公司）
▲徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐亦晴】、巫苡萱【巫雅慧】、籃籃【籃靖玟】／天才衝衝衝
（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／金
是傳媒行銷企業有限公司）
三、實境節目獎
▲人生幹大事 上船了各位！
（參賽單位：三立電視股份有限公司／中華電視股份有限公司／極東娛樂製作
有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／
中華電視股份有限公司／極東娛樂製作有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司
／奇妙創造股份有限公司／頂鋒視傳媒有限公司）
▲不在我的世界當勇者
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／十三月股份有限公司／澗澗
文創有限公司／視元素股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業
基金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）
▲老少女奇遇記 2
（參賽單位：財團法人桂田文化藝術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗
群影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司、
製作單位：財團法人桂田文化藝術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗群
影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司）
▲來吧！哪裡怕
（參賽單位：聯利媒體股份有限公司／東方彩視股份有限公司、製作單位：豐
采節目製作股份有限公司／華稷多媒體有限公司）
▲廚師的迫降：客家廚房
（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
四、實境節目主持人獎
▲百八【陳瑋涵】、KID【林柏昇】、郭泓志、胡宇威、蔡昌憲、鍾瑶、雷艾美、
瑞瑪席丹／人生幹大事 上船了各位！
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中
華電視股份有限公司／極東娛樂製作有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／
奇妙創造股份有限公司／頂鋒視傳媒有限公司）
▲利特、李元日、温昇豪、江宏傑、Nien【許念慈】、韓國女生 Judy【金奎利
KIM KYURI】／廚師的迫降：客家廚房
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
▲胡宇威、李霈瑜、楊奇煜、林莎、吱吱【郭芝吟】、文姿云、喬瑟夫、超認真少
年／不在我的世界當勇者
（報名單位：十三月股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基
金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）
▲敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖
允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】／來吧！哪裡怕
（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：豐采節目製作股份有限公司
／華稷多媒體有限公司）
▲楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記 2
（報名單位：財團法人桂田文化藝術基金會、製作單位：財團法人桂田文化藝
術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗群影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司）
五、生活風格節目獎
▲ila 跟土地學做飯
（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民
族文化事業基金會）
▲一碗江湖
（參賽單位：世界柔軟數位影像文化有限公司、製作單位：世界柔軟數位影像
文化有限公司）
▲下半場練習生
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台、製作單位：財
團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台）
▲出力 CEO
（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民
族文化事業基金會）
▲誰來晚餐
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會）
六、生活風格節目主持人獎
▲大霈【李霈瑜】、周厚安／Wow! Taiwan
（報名單位：友松娛樂股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業
基金會—TaiwanPlus／友松娛樂股份有限公司）
▲高志【松野高志】／台灣好吃驚
（報名單位：國興傳播股份有限公司、製作單位：國興傳播股份有限公司）
▲詹慶齡／名人書房
（報名單位：人子拼圖有限公司、製作單位：人子拼圖有限公司）
▲劉品言／誰來演戲
（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）
▲戴曉君／搖滾區第一排
（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民
族文化事業基金會／奇妙創造股份有限公司）
七、自然科學紀實節目獎
▲我的 AI 神隊友
（參賽單位：環影製作有限公司、製作單位：環影製作有限公司）
▲亞洲貓科大復興
（參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）
八、人文紀實節目獎
▲文藝賦格
（參賽單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）
▲那些年，撐起職棒的他們
（參賽單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）
▲活力新故鄉
（參賽單位：客家電視台／囍田影業股份有限公司、製作單位：客家電視台／
囍田影業股份有限公司）
▲極樂世界
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會）
▲藝術很有事
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會）
九、自然科學及人文紀實節目主持人獎
▲方念華／看板人物
（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：聯利媒體股份有限公司）
▲王鵬／Taiwan on the Rocks S2
（報名單位：居明有限公司、製作單位：居明有限公司／財團法人公共電視文
化事業基金會—TaiwanPlus）
▲許琡婷／無事 坐巴士
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台、製作單位：財
團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台）
▲陳明珠／客家采風—山上優雅（II）
（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會、製作單位：行藤文化有限公司）
▲廖慶學／新台灣大體驗
（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限
公司）
十、兒童節目獎
▲WAWA 哇！
（參賽單位：優視傳播股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／客
家電視台／財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：優視傳播股份有限
公司／財團法人公共電視文化事業基金會／客家電視台／財團法人原住民族文
化事業基金會）
▲我們去公園玩
（參賽單位：傳愛家族傳播文化事業有限公司／財團法人公共電視文化事業基
金會、製作單位：傳愛家族傳播文化事業有限公司／財團法人公共電視文化事
業基金會）
▲節氣 x 六感實驗室
（參賽單位：大溥影音製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製
作單位：大溥影音製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
▲學學嘴學學鼻
（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
▲鹹魚小隊
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會）
▲歡迎光臨我的牧場
（參賽單位：愚人影業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單
位：愚人影業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
十一、少年節目獎
▲kakudan 時光機
（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民
族文化事業基金會）
▲小 O 事件簿
（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）
▲少年願望事務所
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／豐采節目製作股份有限公
司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／豐采節目製作股份有限公
司／拾實真制股份有限公司）
▲成仁高中偵探社
（參賽單位：三鳳有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：
三鳳有限公司）
▲青春發言人
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會）
十二、兒童少年節目主持人獎
▲大兜【王嘉靖】／我們去公園玩
（報名單位：傳愛家族傳播文化事業有限公司、製作單位：傳愛家族傳播文化
事業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
▲江老師【江宇婷】／古典魔力客—音樂的時光之旅
（報名單位：摩登星球影業有限公司、製作單位：摩登星球影業有限公司／財
團法人公共電視文化事業基金會）
▲香蕉哥哥【林掄元】、阿猴【林昶甫】／阿猴出任務
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台、製作單位：財
團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台）
▲張祖鈞／kakudan 時光機
（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）
▲陶晶瑩／虎姑婆和他的朋友
（報名單位：瀚草文創事業股份有限公司、製作單位：瀚草文創事業股份有限
公司／財團法人富邦文教基金會）
十三、動畫節目獎
▲妖果小學—食藥安全大寶典
（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會）
▲族語 e 樂園—動畫平台
（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民
族文化事業基金會）
▲碰碰紅綠豆
（參賽單位：康軒文教事業股份有限公司／冉色斯動畫股份有限公司、製作單
位：冉色斯動畫股份有限公司／康軒文教事業股份有限公司）
十四、節目類導演獎
▲李嘉元、彭皓昀／吉日良辰客家封
（報名單位：客家電視台、製作單位：天馬傳播事業有限公司）
▲林治文、廖鏡文、鍾岳明／另一種注目—自由的人
（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）
▲林治文、鍾岳明、廖鏡文、王祥維、張晃維、齊文榆、胡清雅、宋承穎／那些
年，撐起職棒的他們
（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）
▲柯合倍、張皓然／紀錄觀點 幻術少年
（報名單位：先決影像製作有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業
基金會／先決影像製作有限公司）
▲程紀皓／一碗江湖
（報名單位：世界柔軟數位影像文化有限公司、製作單位：世界柔軟數位影像
文化有限公司）
十五、節目類導播獎
▲丁光慈／天才衝衝衝
（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／金
是傳媒行銷企業有限公司）
▲可樂【吳佩諭】／一起聽團吧
（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：創意油管股份有限公
司）
▲可樂【吳佩諭】／原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ
（報名單位：踢帕娛樂股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中
華電信股份有限公司／野火娛樂製作有限公司）
▲吳佩諭／SCOOL
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：天空娛樂股份有限公司／台
灣連線股份有限公司／三立電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司／
中華電信股份有限公司）
▲鍾宜瑩／超級夜總會
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）
十六、節目類攝影獎
▲尹耀文、呂佳諭／中東密探
（報名單位：傳音影像工作室、製作單位：傳音影像工作室）
▲宋承穎、齊文榆、林治文、廖鏡文、張晃維、王祥維、吳郁芬、卓煥鈞、陳鼎
仁／那些年，撐起職棒的他們
（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）
▲張祥昱、楊家明／黑潮—流變中的台灣建築
（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）
▲湯育宇、陳翔科、陳韋翰／一碗江湖
（報名單位：世界柔軟數位影像文化有限公司、製作單位：世界柔軟數位影像
文化有限公司）
▲葉辰威、陳翔科／Taiwan in Motion
（報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／
大逆光影音製作有限公司／有時電影有限公司／夏日午後影像工作室有限公司
／財團法人公共電視文化事業基金會—TaiwanPlus）
十七、節目類燈光獎
▲林楚軒／原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ
（報名單位：踢帕娛樂股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中
華電信股份有限公司／野火娛樂製作有限公司）
▲高銘濟、胡天麒、陳逸明／初心。登場
（報名單位：異象國際傳播有限公司、製作單位：異象國際傳播有限公司／客
家電視台）
▲張祥昱、楊家明／黑潮—流變中的台灣建築
（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）
▲楊明佃、陳家豪／不在我的世界當勇者
（報名單位：十三月股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基
金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）
▲董崇安／Resound
（報名單位：就是愛樂藝術有限公司、製作單位：就是愛樂藝術有限公司／財
團法人公共電視文化事業基金會—TaiwanPlus）
十八、節目類剪輯獎
▲小惡魔 DVL【林柏綸】、李姿瑩、顏劭竹、曾斯含／夜市王
（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）
▲宋承穎／歡迎光臨我的牧場—10 歲女孩的豬場生活
（報名單位：愚人影業有限公司、製作單位：愚人影業有限公司／財團法人公
共電視文化事業基金會）
▲林郁盛／臺灣精神—桌球
（報名單位：新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司、製作單位：新加坡商全
球紀實有限公司台灣分公司）
▲楊蕙芬、陳昆暉、黃雅新／人生幹大事 上船了各位！
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中
華電視股份有限公司／極東娛樂製作有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／
奇妙創造股份有限公司／頂鋒視傳媒有限公司）
▲劉芸芸／Taiwan in Motion
（報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／
大逆光影音製作有限公司／有時電影有限公司／夏日午後影像工作室有限公司
／財團法人公共電視文化事業基金會—TaiwanPlus）
十九、節目類美術設計獎
▲子麵【王子豪】、鄭宸宇、賴皮【賴德欽】、林建辰／原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ
（報名單位：踢帕娛樂股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中
華電信股份有限公司／野火娛樂製作有限公司）
▲熊育賢、莊芳田、葉為元、龍諾兒、陳郁淳／碰碰紅綠豆
（報名單位：冉色斯動畫股份有限公司、製作單位：冉色斯動畫股份有限公司
／康軒文教事業股份有限公司）
▲莊閔盛、楊證譯、呂淑櫻／水果冰淇淋
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會）
▲陳韋中／不在我的世界當勇者
（報名單位：十三月股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基
金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）
▲謝乾乾、2dogg【蔡祥煌】、BB【王韋翔】、HYC90【陳顥元】、濕濕【尤意雅】
／夜市王
（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）
二十、節目類聲音設計獎
▲David Kao、魏廣晧／屋頂音樂派對
（報名單位：安徒生和莫札特的創意股份有限公司、製作單位：安徒生和莫札
特的創意股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
▲白心儀、周宗崑、謝白鈺、曾語辰／亞洲貓科大復興
（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）
▲林仕杰、吳峟賢／另一種注目—土星頻道
（報名單位：土星環有限公司、製作單位：土星環有限公司／鏡電視股份有限
公司）
▲林耿農、林厚伸／黑潮—流變中的台灣建築
（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）
▲陳渥鈞、江寶德、李承宗、何湘鈴／節氣 x 六感實驗室 處暑
（報名單位：大溥影音製作有限公司、製作單位：大溥影音製作有限公司／財
團法人公共電視文化事業基金會）
二十一、節目類節目創新獎
▲SCOOL
（參賽單位：天空娛樂股份有限公司、台灣連線股份有限公司、三立電視股份
有限公司、臺灣電視事業股份有限公司、中華電信股份有限公司、製作單位：
天空娛樂股份有限公司／台灣連線股份有限公司／三立電視股份有限公司／臺
灣電視事業股份有限公司／中華電信股份有限公司）
▲老少女奇遇記 2
（參賽單位：財團法人桂田文化藝術基金會、桂田文創娛樂股份有限公司、麗
群影視製作有限公司、八大電視股份有限公司、臺灣電視事業股份有限公司、
製作單位：財團法人桂田文化藝術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗群
影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司）
▲夜市王
（參賽單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）
▲啊喔！最 Kiang 駐村小隊
（參賽單位：客家電視台、製作單位：用力拍電影有限公司）
▲歡迎光臨我的牧場
（參賽單位：愚人影業有限公司、財團法人公共電視文化事業基金會、製作單
位：愚人影業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）
特別獎項
• 特別貢獻獎（得主）：陳淑芳 女士
• 特別貢獻獎（得主）：葉輝龍 先生
