金鐘60》節目類頒獎典禮登場 今晚獎落誰家敬請鎖定

金鐘60主視覺設計。（三立提供）

〔記者葉姵妤／綜合報導〕2025年「第60屆電視金鐘獎」頒獎典禮於10月17日、18日在台北流行音樂中心盛大登場。今年「節目類」頒獎典禮由剛傳出喜訊的「Lulu」黃路梓茵主持，首度獨挑大樑擔下金鐘主持重任，而她也在本屆金鐘憑2節目入圍「綜藝節目主持人獎」，在綜藝戰場上是大贏家。這次主持將如何活絡現場氛圍，備受矚目。而今年特別貢獻獎得主，由「國民阿嬤」陳淑芳以及資深製景師葉輝龍獲得。

114 年度節目類金鐘獎入圍名單

一、綜藝節目獎

▲一起聽團吧

（參賽單位：東森電視事業股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金

會、製作單位：創意油管股份有限公司）

▲夜市王

（參賽單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）

▲型男大主廚

（參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／庫

立馬媒體科技股份有限公司）

▲拜託 ATM

（參賽單位：聯利媒體股份有限公司／星藝象娛樂股份有限公司、製作單位：

聯利媒體股份有限公司／星藝象娛樂股份有限公司／友松娛樂股份有限公司）

▲原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ

（參賽單位：踢帕娛樂股份有限公司／中華電信股份有限公司／野火娛樂製作

有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中華電信股份有限公司／野火

娛樂製作有限公司）

二、綜藝節目主持人獎

▲Lulu【黃路梓茵】、阿達【昌璟翔】、美麗本人／夜市王

（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）

▲小 S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】／小姐不熙娣

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：泰坦星文創影視股份有

限公司）

▲吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／好

看娛樂製作股份有限公司）

▲阿 KEN【林暐恆】、安心亞／同學來了

（報名單位：中天電視股份有限公司、製作單位：中天電視股份有限公司）

▲徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐亦晴】、巫苡萱【巫雅慧】、籃籃【籃靖玟】／天才衝衝衝

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／金

是傳媒行銷企業有限公司）

三、實境節目獎

▲人生幹大事 上船了各位！

（參賽單位：三立電視股份有限公司／中華電視股份有限公司／極東娛樂製作

有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／

中華電視股份有限公司／極東娛樂製作有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司

／奇妙創造股份有限公司／頂鋒視傳媒有限公司）

▲不在我的世界當勇者

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／十三月股份有限公司／澗澗

文創有限公司／視元素股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業

基金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）

▲老少女奇遇記 2

（參賽單位：財團法人桂田文化藝術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗

群影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司、

製作單位：財團法人桂田文化藝術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗群

影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司）

▲來吧！哪裡怕

（參賽單位：聯利媒體股份有限公司／東方彩視股份有限公司、製作單位：豐

采節目製作股份有限公司／華稷多媒體有限公司）

▲廚師的迫降：客家廚房

（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

四、實境節目主持人獎

▲百八【陳瑋涵】、KID【林柏昇】、郭泓志、胡宇威、蔡昌憲、鍾瑶、雷艾美、

瑞瑪席丹／人生幹大事 上船了各位！

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中

華電視股份有限公司／極東娛樂製作有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／

奇妙創造股份有限公司／頂鋒視傳媒有限公司）

▲利特、李元日、温昇豪、江宏傑、Nien【許念慈】、韓國女生 Judy【金奎利

KIM KYURI】／廚師的迫降：客家廚房

（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲胡宇威、李霈瑜、楊奇煜、林莎、吱吱【郭芝吟】、文姿云、喬瑟夫、超認真少

年／不在我的世界當勇者

（報名單位：十三月股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基

金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）

▲敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖

允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】／來吧！哪裡怕

（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：豐采節目製作股份有限公司

／華稷多媒體有限公司）

▲楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記 2

（報名單位：財團法人桂田文化藝術基金會、製作單位：財團法人桂田文化藝

術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗群影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司）

五、生活風格節目獎

▲ila 跟土地學做飯

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民

族文化事業基金會）

▲一碗江湖

（參賽單位：世界柔軟數位影像文化有限公司、製作單位：世界柔軟數位影像

文化有限公司）

▲下半場練習生

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台、製作單位：財

團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台）

▲出力 CEO

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民

族文化事業基金會）

▲誰來晚餐

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

六、生活風格節目主持人獎

▲大霈【李霈瑜】、周厚安／Wow! Taiwan

（報名單位：友松娛樂股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業

基金會—TaiwanPlus／友松娛樂股份有限公司）

▲高志【松野高志】／台灣好吃驚

（報名單位：國興傳播股份有限公司、製作單位：國興傳播股份有限公司）

▲詹慶齡／名人書房

（報名單位：人子拼圖有限公司、製作單位：人子拼圖有限公司）

▲劉品言／誰來演戲

（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲戴曉君／搖滾區第一排

（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民

族文化事業基金會／奇妙創造股份有限公司）

七、自然科學紀實節目獎

▲我的 AI 神隊友

（參賽單位：環影製作有限公司、製作單位：環影製作有限公司）

▲亞洲貓科大復興

（參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

八、人文紀實節目獎

▲文藝賦格

（參賽單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲那些年，撐起職棒的他們

（參賽單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲活力新故鄉

（參賽單位：客家電視台／囍田影業股份有限公司、製作單位：客家電視台／

囍田影業股份有限公司）

▲極樂世界

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

▲藝術很有事

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

九、自然科學及人文紀實節目主持人獎

▲方念華／看板人物

（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：聯利媒體股份有限公司）

▲王鵬／Taiwan on the Rocks S2

（報名單位：居明有限公司、製作單位：居明有限公司／財團法人公共電視文

化事業基金會—TaiwanPlus）

▲許琡婷／無事 坐巴士

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台、製作單位：財

團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台）

▲陳明珠／客家采風—山上優雅（II）

（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會、製作單位：行藤文化有限公司）

▲廖慶學／新台灣大體驗

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限

公司）

十、兒童節目獎

▲WAWA 哇！

（參賽單位：優視傳播股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／客

家電視台／財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：優視傳播股份有限

公司／財團法人公共電視文化事業基金會／客家電視台／財團法人原住民族文

化事業基金會）

▲我們去公園玩

（參賽單位：傳愛家族傳播文化事業有限公司／財團法人公共電視文化事業基

金會、製作單位：傳愛家族傳播文化事業有限公司／財團法人公共電視文化事

業基金會）

▲節氣 x 六感實驗室

（參賽單位：大溥影音製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製

作單位：大溥影音製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

▲學學嘴學學鼻

（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲鹹魚小隊

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

▲歡迎光臨我的牧場

（參賽單位：愚人影業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單

位：愚人影業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

十一、少年節目獎

▲kakudan 時光機

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民

族文化事業基金會）

▲小 O 事件簿

（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲少年願望事務所

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／豐采節目製作股份有限公

司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／豐采節目製作股份有限公

司／拾實真制股份有限公司）

▲成仁高中偵探社

（參賽單位：三鳳有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：

三鳳有限公司）

▲青春發言人

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

十二、兒童少年節目主持人獎

▲大兜【王嘉靖】／我們去公園玩

（報名單位：傳愛家族傳播文化事業有限公司、製作單位：傳愛家族傳播文化

事業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

▲江老師【江宇婷】／古典魔力客—音樂的時光之旅

（報名單位：摩登星球影業有限公司、製作單位：摩登星球影業有限公司／財

團法人公共電視文化事業基金會）

▲香蕉哥哥【林掄元】、阿猴【林昶甫】／阿猴出任務

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台、製作單位：財

團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台）

▲張祖鈞／kakudan 時光機

（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

▲陶晶瑩／虎姑婆和他的朋友

（報名單位：瀚草文創事業股份有限公司、製作單位：瀚草文創事業股份有限

公司／財團法人富邦文教基金會）

十三、動畫節目獎

▲妖果小學—食藥安全大寶典

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

▲族語 e 樂園—動畫平台

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民

族文化事業基金會）

▲碰碰紅綠豆

（參賽單位：康軒文教事業股份有限公司／冉色斯動畫股份有限公司、製作單

位：冉色斯動畫股份有限公司／康軒文教事業股份有限公司）

十四、節目類導演獎

▲李嘉元、彭皓昀／吉日良辰客家封

（報名單位：客家電視台、製作單位：天馬傳播事業有限公司）

▲林治文、廖鏡文、鍾岳明／另一種注目—自由的人

（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲林治文、鍾岳明、廖鏡文、王祥維、張晃維、齊文榆、胡清雅、宋承穎／那些

年，撐起職棒的他們

（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲柯合倍、張皓然／紀錄觀點 幻術少年

（報名單位：先決影像製作有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業

基金會／先決影像製作有限公司）

▲程紀皓／一碗江湖

（報名單位：世界柔軟數位影像文化有限公司、製作單位：世界柔軟數位影像

文化有限公司）

十五、節目類導播獎

▲丁光慈／天才衝衝衝

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／金

是傳媒行銷企業有限公司）

▲可樂【吳佩諭】／一起聽團吧

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：創意油管股份有限公

司）

▲可樂【吳佩諭】／原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ

（報名單位：踢帕娛樂股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中

華電信股份有限公司／野火娛樂製作有限公司）

▲吳佩諭／SCOOL

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：天空娛樂股份有限公司／台

灣連線股份有限公司／三立電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司／

中華電信股份有限公司）

▲鍾宜瑩／超級夜總會

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

十六、節目類攝影獎

▲尹耀文、呂佳諭／中東密探

（報名單位：傳音影像工作室、製作單位：傳音影像工作室）

▲宋承穎、齊文榆、林治文、廖鏡文、張晃維、王祥維、吳郁芬、卓煥鈞、陳鼎

仁／那些年，撐起職棒的他們

（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲張祥昱、楊家明／黑潮—流變中的台灣建築

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

▲湯育宇、陳翔科、陳韋翰／一碗江湖

（報名單位：世界柔軟數位影像文化有限公司、製作單位：世界柔軟數位影像

文化有限公司）

▲葉辰威、陳翔科／Taiwan in Motion

（報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／

大逆光影音製作有限公司／有時電影有限公司／夏日午後影像工作室有限公司

／財團法人公共電視文化事業基金會—TaiwanPlus）

十七、節目類燈光獎

▲林楚軒／原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ

（報名單位：踢帕娛樂股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中

華電信股份有限公司／野火娛樂製作有限公司）

▲高銘濟、胡天麒、陳逸明／初心。登場

（報名單位：異象國際傳播有限公司、製作單位：異象國際傳播有限公司／客

家電視台）

▲張祥昱、楊家明／黑潮—流變中的台灣建築

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

▲楊明佃、陳家豪／不在我的世界當勇者

（報名單位：十三月股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基

金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）

▲董崇安／Resound

（報名單位：就是愛樂藝術有限公司、製作單位：就是愛樂藝術有限公司／財

團法人公共電視文化事業基金會—TaiwanPlus）

十八、節目類剪輯獎

▲小惡魔 DVL【林柏綸】、李姿瑩、顏劭竹、曾斯含／夜市王

（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）

▲宋承穎／歡迎光臨我的牧場—10 歲女孩的豬場生活

（報名單位：愚人影業有限公司、製作單位：愚人影業有限公司／財團法人公

共電視文化事業基金會）

▲林郁盛／臺灣精神—桌球

（報名單位：新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司、製作單位：新加坡商全

球紀實有限公司台灣分公司）

▲楊蕙芬、陳昆暉、黃雅新／人生幹大事 上船了各位！

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中

華電視股份有限公司／極東娛樂製作有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／

奇妙創造股份有限公司／頂鋒視傳媒有限公司）

▲劉芸芸／Taiwan in Motion

（報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／

大逆光影音製作有限公司／有時電影有限公司／夏日午後影像工作室有限公司

／財團法人公共電視文化事業基金會—TaiwanPlus）

十九、節目類美術設計獎

▲子麵【王子豪】、鄭宸宇、賴皮【賴德欽】、林建辰／原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ

（報名單位：踢帕娛樂股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中

華電信股份有限公司／野火娛樂製作有限公司）

▲熊育賢、莊芳田、葉為元、龍諾兒、陳郁淳／碰碰紅綠豆

（報名單位：冉色斯動畫股份有限公司、製作單位：冉色斯動畫股份有限公司

／康軒文教事業股份有限公司）

▲莊閔盛、楊證譯、呂淑櫻／水果冰淇淋

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

▲陳韋中／不在我的世界當勇者

（報名單位：十三月股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基

金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）

▲謝乾乾、2dogg【蔡祥煌】、BB【王韋翔】、HYC90【陳顥元】、濕濕【尤意雅】

／夜市王

（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）

二十、節目類聲音設計獎

▲David Kao、魏廣晧／屋頂音樂派對

（報名單位：安徒生和莫札特的創意股份有限公司、製作單位：安徒生和莫札

特的創意股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

▲白心儀、周宗崑、謝白鈺、曾語辰／亞洲貓科大復興

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

▲林仕杰、吳峟賢／另一種注目—土星頻道

（報名單位：土星環有限公司、製作單位：土星環有限公司／鏡電視股份有限

公司）

▲林耿農、林厚伸／黑潮—流變中的台灣建築

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

▲陳渥鈞、江寶德、李承宗、何湘鈴／節氣 x 六感實驗室 處暑

（報名單位：大溥影音製作有限公司、製作單位：大溥影音製作有限公司／財

團法人公共電視文化事業基金會）

二十一、節目類節目創新獎

▲SCOOL

（參賽單位：天空娛樂股份有限公司、台灣連線股份有限公司、三立電視股份

有限公司、臺灣電視事業股份有限公司、中華電信股份有限公司、製作單位：

天空娛樂股份有限公司／台灣連線股份有限公司／三立電視股份有限公司／臺

灣電視事業股份有限公司／中華電信股份有限公司）

▲老少女奇遇記 2

（參賽單位：財團法人桂田文化藝術基金會、桂田文創娛樂股份有限公司、麗

群影視製作有限公司、八大電視股份有限公司、臺灣電視事業股份有限公司、

製作單位：財團法人桂田文化藝術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗群

影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司）

▲夜市王

（參賽單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）

▲啊喔！最 Kiang 駐村小隊

（參賽單位：客家電視台、製作單位：用力拍電影有限公司）

▲歡迎光臨我的牧場

（參賽單位：愚人影業有限公司、財團法人公共電視文化事業基金會、製作單

位：愚人影業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

特別獎項

• 特別貢獻獎（得主）：陳淑芳 女士

• 特別貢獻獎（得主）：葉輝龍 先生

