自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金鐘60》節目類頒獎典禮登場 今晚獎落誰家敬請鎖定

金鐘60主視覺設計。（三立提供）金鐘60主視覺設計。（三立提供）

〔記者葉姵妤／綜合報導〕2025年「第60屆電視金鐘獎」頒獎典禮於10月17日、18日在台北流行音樂中心盛大登場。今年「節目類」頒獎典禮由剛傳出喜訊的「Lulu」黃路梓茵主持，首度獨挑大樑擔下金鐘主持重任，而她也在本屆金鐘憑2節目入圍「綜藝節目主持人獎」，在綜藝戰場上是大贏家。這次主持將如何活絡現場氛圍，備受矚目。而今年特別貢獻獎得主，由「國民阿嬤」陳淑芳以及資深製景師葉輝龍獲得。

114 年度節目類金鐘獎入圍名單

一、綜藝節目獎

▲一起聽團吧

（參賽單位：東森電視事業股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金

會、製作單位：創意油管股份有限公司）

▲夜市王

（參賽單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）

▲型男大主廚

（參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／庫

立馬媒體科技股份有限公司）

▲拜託 ATM

（參賽單位：聯利媒體股份有限公司／星藝象娛樂股份有限公司、製作單位：

聯利媒體股份有限公司／星藝象娛樂股份有限公司／友松娛樂股份有限公司）

▲原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ

（參賽單位：踢帕娛樂股份有限公司／中華電信股份有限公司／野火娛樂製作

有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中華電信股份有限公司／野火

娛樂製作有限公司）

二、綜藝節目主持人獎

▲Lulu【黃路梓茵】、阿達【昌璟翔】、美麗本人／夜市王

（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）

▲小 S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】／小姐不熙娣

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：泰坦星文創影視股份有

限公司）

▲吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／好

看娛樂製作股份有限公司）

▲阿 KEN【林暐恆】、安心亞／同學來了

（報名單位：中天電視股份有限公司、製作單位：中天電視股份有限公司）

▲徐乃麟、曾國城、張文綺【張鐙勻】、徐凱希【徐亦晴】、巫苡萱【巫雅慧】、籃籃【籃靖玟】／天才衝衝衝

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／金

是傳媒行銷企業有限公司）

三、實境節目獎

▲人生幹大事 上船了各位！

（參賽單位：三立電視股份有限公司／中華電視股份有限公司／極東娛樂製作

有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／

中華電視股份有限公司／極東娛樂製作有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司

／奇妙創造股份有限公司／頂鋒視傳媒有限公司）

▲不在我的世界當勇者

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／十三月股份有限公司／澗澗

文創有限公司／視元素股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業

基金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）

▲老少女奇遇記 2

（參賽單位：財團法人桂田文化藝術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗

群影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司、

製作單位：財團法人桂田文化藝術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗群

影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司）

▲來吧！哪裡怕

（參賽單位：聯利媒體股份有限公司／東方彩視股份有限公司、製作單位：豐

采節目製作股份有限公司／華稷多媒體有限公司）

▲廚師的迫降：客家廚房

（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

四、實境節目主持人獎

▲百八【陳瑋涵】、KID【林柏昇】、郭泓志、胡宇威、蔡昌憲、鍾瑶、雷艾美、

瑞瑪席丹／人生幹大事 上船了各位！

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中

華電視股份有限公司／極東娛樂製作有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／

奇妙創造股份有限公司／頂鋒視傳媒有限公司）

▲利特、李元日、温昇豪、江宏傑、Nien【許念慈】、韓國女生 Judy【金奎利

KIM KYURI】／廚師的迫降：客家廚房

（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲胡宇威、李霈瑜、楊奇煜、林莎、吱吱【郭芝吟】、文姿云、喬瑟夫、超認真少

年／不在我的世界當勇者

（報名單位：十三月股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基

金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）

▲敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖

允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】／來吧！哪裡怕

（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：豐采節目製作股份有限公司

／華稷多媒體有限公司）

▲楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文／老少女奇遇記 2

（報名單位：財團法人桂田文化藝術基金會、製作單位：財團法人桂田文化藝

術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗群影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司）

五、生活風格節目獎

▲ila 跟土地學做飯

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民

族文化事業基金會）

▲一碗江湖

（參賽單位：世界柔軟數位影像文化有限公司、製作單位：世界柔軟數位影像

文化有限公司）

▲下半場練習生

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台、製作單位：財

團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台）

▲出力 CEO

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民

族文化事業基金會）

▲誰來晚餐

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

六、生活風格節目主持人獎

▲大霈【李霈瑜】、周厚安／Wow! Taiwan

（報名單位：友松娛樂股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業

基金會—TaiwanPlus／友松娛樂股份有限公司）

▲高志【松野高志】／台灣好吃驚

（報名單位：國興傳播股份有限公司、製作單位：國興傳播股份有限公司）

▲詹慶齡／名人書房

（報名單位：人子拼圖有限公司、製作單位：人子拼圖有限公司）

▲劉品言／誰來演戲

（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲戴曉君／搖滾區第一排

（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民

族文化事業基金會／奇妙創造股份有限公司）

七、自然科學紀實節目獎

▲我的 AI 神隊友

（參賽單位：環影製作有限公司、製作單位：環影製作有限公司）

▲亞洲貓科大復興

（參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

八、人文紀實節目獎

▲文藝賦格

（參賽單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲那些年，撐起職棒的他們

（參賽單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲活力新故鄉

（參賽單位：客家電視台／囍田影業股份有限公司、製作單位：客家電視台／

囍田影業股份有限公司）

▲極樂世界

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

▲藝術很有事

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

九、自然科學及人文紀實節目主持人獎

▲方念華／看板人物

（報名單位：聯利媒體股份有限公司、製作單位：聯利媒體股份有限公司）

▲王鵬／Taiwan on the Rocks S2

（報名單位：居明有限公司、製作單位：居明有限公司／財團法人公共電視文

化事業基金會—TaiwanPlus）

▲許琡婷／無事 坐巴士

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台、製作單位：財

團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台）

▲陳明珠／客家采風—山上優雅（II）

（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會、製作單位：行藤文化有限公司）

▲廖慶學／新台灣大體驗

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限

公司）

十、兒童節目獎

▲WAWA 哇！

（參賽單位：優視傳播股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會／客

家電視台／財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：優視傳播股份有限

公司／財團法人公共電視文化事業基金會／客家電視台／財團法人原住民族文

化事業基金會）

▲我們去公園玩

（參賽單位：傳愛家族傳播文化事業有限公司／財團法人公共電視文化事業基

金會、製作單位：傳愛家族傳播文化事業有限公司／財團法人公共電視文化事

業基金會）

▲節氣 x 六感實驗室

（參賽單位：大溥影音製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製

作單位：大溥影音製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

▲學學嘴學學鼻

（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲鹹魚小隊

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

▲歡迎光臨我的牧場

（參賽單位：愚人影業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單

位：愚人影業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

十一、少年節目獎

▲kakudan 時光機

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民

族文化事業基金會）

▲小 O 事件簿

（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

▲少年願望事務所

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／豐采節目製作股份有限公

司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／豐采節目製作股份有限公

司／拾實真制股份有限公司）

▲成仁高中偵探社

（參賽單位：三鳳有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：

三鳳有限公司）

▲青春發言人

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

十二、兒童少年節目主持人獎

▲大兜【王嘉靖】／我們去公園玩

（報名單位：傳愛家族傳播文化事業有限公司、製作單位：傳愛家族傳播文化

事業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

▲江老師【江宇婷】／古典魔力客—音樂的時光之旅

（報名單位：摩登星球影業有限公司、製作單位：摩登星球影業有限公司／財

團法人公共電視文化事業基金會）

▲香蕉哥哥【林掄元】、阿猴【林昶甫】／阿猴出任務

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台、製作單位：財

團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台）

▲張祖鈞／kakudan 時光機

（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

▲陶晶瑩／虎姑婆和他的朋友

（報名單位：瀚草文創事業股份有限公司、製作單位：瀚草文創事業股份有限

公司／財團法人富邦文教基金會）

十三、動畫節目獎

▲妖果小學—食藥安全大寶典

（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

▲族語 e 樂園—動畫平台

（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民

族文化事業基金會）

▲碰碰紅綠豆

（參賽單位：康軒文教事業股份有限公司／冉色斯動畫股份有限公司、製作單

位：冉色斯動畫股份有限公司／康軒文教事業股份有限公司）

十四、節目類導演獎

▲李嘉元、彭皓昀／吉日良辰客家封

（報名單位：客家電視台、製作單位：天馬傳播事業有限公司）

▲林治文、廖鏡文、鍾岳明／另一種注目—自由的人

（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲林治文、鍾岳明、廖鏡文、王祥維、張晃維、齊文榆、胡清雅、宋承穎／那些

年，撐起職棒的他們

（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲柯合倍、張皓然／紀錄觀點 幻術少年

（報名單位：先決影像製作有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業

基金會／先決影像製作有限公司）

▲程紀皓／一碗江湖

（報名單位：世界柔軟數位影像文化有限公司、製作單位：世界柔軟數位影像

文化有限公司）

十五、節目類導播獎

▲丁光慈／天才衝衝衝

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／金

是傳媒行銷企業有限公司）

▲可樂【吳佩諭】／一起聽團吧

（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：創意油管股份有限公

司）

▲可樂【吳佩諭】／原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ

（報名單位：踢帕娛樂股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中

華電信股份有限公司／野火娛樂製作有限公司）

▲吳佩諭／SCOOL

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：天空娛樂股份有限公司／台

灣連線股份有限公司／三立電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司／

中華電信股份有限公司）

▲鍾宜瑩／超級夜總會

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

十六、節目類攝影獎

▲尹耀文、呂佳諭／中東密探

（報名單位：傳音影像工作室、製作單位：傳音影像工作室）

▲宋承穎、齊文榆、林治文、廖鏡文、張晃維、王祥維、吳郁芬、卓煥鈞、陳鼎

仁／那些年，撐起職棒的他們

（報名單位：鏡電視股份有限公司、製作單位：鏡電視股份有限公司）

▲張祥昱、楊家明／黑潮—流變中的台灣建築

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

▲湯育宇、陳翔科、陳韋翰／一碗江湖

（報名單位：世界柔軟數位影像文化有限公司、製作單位：世界柔軟數位影像

文化有限公司）

▲葉辰威、陳翔科／Taiwan in Motion

（報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／

大逆光影音製作有限公司／有時電影有限公司／夏日午後影像工作室有限公司

／財團法人公共電視文化事業基金會—TaiwanPlus）

十七、節目類燈光獎

▲林楚軒／原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ

（報名單位：踢帕娛樂股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中

華電信股份有限公司／野火娛樂製作有限公司）

▲高銘濟、胡天麒、陳逸明／初心。登場

（報名單位：異象國際傳播有限公司、製作單位：異象國際傳播有限公司／客

家電視台）

▲張祥昱、楊家明／黑潮—流變中的台灣建築

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

▲楊明佃、陳家豪／不在我的世界當勇者

（報名單位：十三月股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基

金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）

▲董崇安／Resound

（報名單位：就是愛樂藝術有限公司、製作單位：就是愛樂藝術有限公司／財

團法人公共電視文化事業基金會—TaiwanPlus）

十八、節目類剪輯獎

▲小惡魔 DVL【林柏綸】、李姿瑩、顏劭竹、曾斯含／夜市王

（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）

▲宋承穎／歡迎光臨我的牧場—10 歲女孩的豬場生活

（報名單位：愚人影業有限公司、製作單位：愚人影業有限公司／財團法人公

共電視文化事業基金會）

▲林郁盛／臺灣精神—桌球

（報名單位：新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司、製作單位：新加坡商全

球紀實有限公司台灣分公司）

▲楊蕙芬、陳昆暉、黃雅新／人生幹大事 上船了各位！

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司／中

華電視股份有限公司／極東娛樂製作有限公司／怡佳娛樂經紀股份有限公司／

奇妙創造股份有限公司／頂鋒視傳媒有限公司）

▲劉芸芸／Taiwan in Motion

（報名單位：大逆光影音製作有限公司、製作單位：叄喜映畫股份有限公司／

大逆光影音製作有限公司／有時電影有限公司／夏日午後影像工作室有限公司

／財團法人公共電視文化事業基金會—TaiwanPlus）

十九、節目類美術設計獎

▲子麵【王子豪】、鄭宸宇、賴皮【賴德欽】、林建辰／原子少年 2 ATOM BOYZ Ⅱ

（報名單位：踢帕娛樂股份有限公司、製作單位：踢帕娛樂股份有限公司／中

華電信股份有限公司／野火娛樂製作有限公司）

▲熊育賢、莊芳田、葉為元、龍諾兒、陳郁淳／碰碰紅綠豆

（報名單位：冉色斯動畫股份有限公司、製作單位：冉色斯動畫股份有限公司

／康軒文教事業股份有限公司）

▲莊閔盛、楊證譯、呂淑櫻／水果冰淇淋

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會）

▲陳韋中／不在我的世界當勇者

（報名單位：十三月股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基

金會／十三月股份有限公司／澗澗文創有限公司／視元素股份有限公司）

▲謝乾乾、2dogg【蔡祥煌】、BB【王韋翔】、HYC90【陳顥元】、濕濕【尤意雅】

／夜市王

（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）

二十、節目類聲音設計獎

▲David Kao、魏廣晧／屋頂音樂派對

（報名單位：安徒生和莫札特的創意股份有限公司、製作單位：安徒生和莫札

特的創意股份有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

▲白心儀、周宗崑、謝白鈺、曾語辰／亞洲貓科大復興

（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

▲林仕杰、吳峟賢／另一種注目—土星頻道

（報名單位：土星環有限公司、製作單位：土星環有限公司／鏡電視股份有限

公司）

▲林耿農、林厚伸／黑潮—流變中的台灣建築

（報名單位：十月影視有限公司、製作單位：十月影視有限公司）

▲陳渥鈞、江寶德、李承宗、何湘鈴／節氣 x 六感實驗室 處暑

（報名單位：大溥影音製作有限公司、製作單位：大溥影音製作有限公司／財

團法人公共電視文化事業基金會）

二十一、節目類節目創新獎

▲SCOOL

（參賽單位：天空娛樂股份有限公司、台灣連線股份有限公司、三立電視股份

有限公司、臺灣電視事業股份有限公司、中華電信股份有限公司、製作單位：

天空娛樂股份有限公司／台灣連線股份有限公司／三立電視股份有限公司／臺

灣電視事業股份有限公司／中華電信股份有限公司）

▲老少女奇遇記 2

（參賽單位：財團法人桂田文化藝術基金會、桂田文創娛樂股份有限公司、麗

群影視製作有限公司、八大電視股份有限公司、臺灣電視事業股份有限公司、

製作單位：財團法人桂田文化藝術基金會／桂田文創娛樂股份有限公司／麗群

影視製作有限公司／八大電視股份有限公司／臺灣電視事業股份有限公司）

▲夜市王

（參賽單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：我的檔期有限公司）

▲啊喔！最 Kiang 駐村小隊

（參賽單位：客家電視台、製作單位：用力拍電影有限公司）

▲歡迎光臨我的牧場

（參賽單位：愚人影業有限公司、財團法人公共電視文化事業基金會、製作單

位：愚人影業有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

特別獎項

• 特別貢獻獎（得主）：陳淑芳 女士

• 特別貢獻獎（得主）：葉輝龍 先生

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中