娛樂 最新消息

中秋國慶限定！快電商豪砸500萬 祭出14天「零元開店計畫」

森田學習插花過程，展現生活美學。（快電商提供）森田學習插花過程，展現生活美學。（快電商提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕快電商在中秋、國慶連假期間出奇招，砸下500萬元推出為期14天的「0元創業方案－從零出發，領航未來」，讓想踏入電商的新手可以零成本開店、零門檻創業，引發創業圈熱議。

創辦人Vic陳雋希表示：「我們這次投入500萬元預算，就是希望幫助更多創業者專注在銷售與經營，不用再被成本綁住。」聯合創辦人丫頭詹子晴補充：「快電商會持續引進市面爆品，從流行服飾、生活用品到話題限定商品，協助創業者掌握市場競爭力。」

森田CEO以家人為本，分享企業經營理念。（快電商提供）森田CEO以家人為本，分享企業經營理念。（快電商提供）

這波大手筆回饋，也與旗下網紅CEO森田的理念有關。森田年輕時北上打拚，與家人情感深厚，他分享媽媽的教誨：「做人要真誠，不要計較得失。用心對待別人，人家也會用心回報你。」他說這份溫和卻堅定的力量成為他經營企業的核心價值。

如今身為企業家，他用家人式管理凝聚團隊：「員工不是打工者，而是一起打拚的夥伴。我希望每個人都感受到被重視，這樣公司才有凝聚力與成長力。」

森田也相信，這次為店主打造的「0元創業方案」將帶來善的循環：「當我把資源投入在他們的成長，他們會創造成果，最後也能回饋給團隊與市場。」

森田與母親溫馨互動照曝光。（快電商提供）森田與母親溫馨互動照曝光。（快電商提供）

有趣的是，森田透露自己因母親影響開始學習插花，笑稱媽媽是插花教授：「她把生活過成藝術，我在插花的過程中學會專注與感受美感。」媽媽一句「還不錯啦，但還有進步空間」，成了他最珍惜的鼓勵，也象徵著一種溫柔的傳承。

