柯叔元淪酗酒家暴父 「3變化」男人致命傷全中了

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《接住流星的人》集結強大卡司，由章可中執導、柯叔元、謝展榮、李國強、陳少卉、潘奕如、吳政勳、陳季霞、檢場等實力派演員攜手演出，一群「流星」般的孩子，搭配一群願意接住他們的大人，在課輔班這片小小天地中，交織出溫暖而真實的人性光譜。劇中每個角色都有真實原型，勾勒出社會角落最不被看見的困境，也反映出台灣家庭教育與弱勢支持系統的深層問題。

王慶雄（柯叔元 飾）在劇中飾演一個失職父親。（大愛提供）

飾演家暴父親的柯叔元，以角色經歷描繪出男人常見的三階段：「少年得志、中年失志、老年喪志」，這三志被他形容為「男人的致命傷」。他在劇中詮釋一位曾經風光卻墜入酗酒與暴力的父親，情緒轉折層層堆疊，讓不少觀眾直呼「演到太真實」。柯叔元坦言，這部戲讓他重新思考什麼是家庭的責任，也讓他想對劇外的觀眾說：「如果你正在徬徨，也許這部戲會接住你。」

柯叔元助新生代演員發揮潛能，博葦（陳少卉 飾）對父親失望透頂。（大愛提供）

與他對戲的少年演員陳少卉則以倔強眼神征服全場，飾演少年博葦的他，從小就背負「長兄如父」的壓力。劇中家暴戲碼拍攝強度極高，他直言拍到嚇一跳，柯叔元也立刻安撫：「像真的就好，不要真的來。」兩人默契十足，演出震撼卻又貼近現實，讓觀眾難以忽視那些生活中真實存在的家庭創傷。

導演章可中曾以《新芽》入圍金鐘獎導演，他說當初在與角色原型博葦對談時聽到一句話：「我覺得自己人生有發光的時候，但很短暫。」這句話成了劇名的靈感來源，也定下整部作品的核心基調。章可中說，這不只是一部兒少劇，更是一部療癒大人傷口的作品。

除了孩子的成長，劇中幾位大人角色也同樣精彩。飾演理工型志工的李國強，劇中遭到資遣、人生陷入低谷，卻在江柑的提醒下重新找到方向。他說拍這部戲讓他從孩子身上學到什麼叫「真正的勇敢」，也讓他反省自己：「那些比我們更辛苦的人都還在努力，我們怎麼能輕言放棄？」

陳季霞在飾演訪視志工「靜慧」，在劇中全力支持陸小芬。（大愛提供）

而飾演訪視志工「王靜慧」的陳季霞，則透露劇組合作氣氛非常溫馨，她笑說：「戲裡我是支持陸小芬的師姐，戲外是她一直在照顧我。」她還爆料檢場私下根本是個沉默暖男，飾演江柑的丈夫雖然戲分不多，卻是整個角色群的精神支柱。

謝展榮飾演的成年後的「博葦」角色。（大愛提供）

這次演員群中，潘奕如飾演的「洋派志工」個性火爆，與陸小芬角色衝突激烈，兩人時常劍拔弩張，但她笑說：「第一天看到陸小芬就被她融化，沒想到對戲要嗆她，壓力超大！」而她身兼表演老師身分，也帶領所有演員事前進行角色延伸課，意外讓陸小芬開口想報名，現場直接變成「表演新生」，讓她緊張又感動。

吳政勳在劇中飾演陸小芬兒子「謝鎮蔚」。（大愛提供）

吳政勳則飾演陸小芬的兒子謝鎮蔚，劇中個性溫暖細膩，與父親檢場形成強烈對比。他也在拍攝現場擔任表演指導，帶領眾多童星演員進入角色。吳政勳說，這群小演員其實都比大人還懂事，每天面對人生難題，還能笑著演出，「這就是生命的韌性，也是這部戲最動人的地方。」

