好小子顏正國肺腺癌病逝 《博杯》金曲作詞人嘆「一生起落重歸正軌」

顏正國從童星開始，演過非常多知名電影。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕《好小子》顏正國傳出肺腺癌病逝，享年50歲，他從童星開始，電影作品相當多，而曾寫過江蕙知名歌曲《博杯》，也曾獲得金曲獎最佳作詞人的武雄曾參與顏正國過去演出的另一部電影《少年吔，安啦！》原聲帶，並在伍佰為電影演唱的《點菸》中和聲，追憶顏正國的同時，武雄也力推他過去演出的另一部電影《八番坑口的新娘》。

武雄除了寫過《博杯》，另外蔡振南和江蕙都唱過的經典台語歌曲《空笑夢》也是他填詞，得知顏正國過世消息，武雄想到他起伏的一生表示：「過去童星衍生出來的問題時有耳聞，如今，全世界的影藝圈都有更細膩的各種輔導，阿國一生起落，最後能重歸正軌，對人生必有深刻感受，應能在日後的作品中呈現，想不到就這樣離去讓人不勝唏噓。」

請繼續往下閱讀...

另外武雄也特別推薦張艾嘉、顏正國演出的電影《八番坑口的新娘》，武雄說：「強力推薦這部電影，之前我常說，不要聽歌學台語，因為很多新歌的台語是錯的，不過老電影就不一樣了，如果年輕人想要學台語，《八番坑口的新娘》絕對可以當教材。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法