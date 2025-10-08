八點檔男神開唱嘉賓超大咖 思念亡父５度淚崩

陳謙文（左）與方馨（右）演唱兩人對爸爸回憶的歌曲《一路上有你》、《海鷗》。（葡萄長文創工作室提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳謙文、方馨3日於台中Legacy舉辦「情歌若響」公益演唱會，開場就以3首《愛情限時批》、《小姐請你給我愛》、《心花開》快歌組曲，驚艷全場。陳謙文首度挑戰電子舞曲風格的《愛情你比我想的閣較偉大》，讓粉絲大飽耳福。方馨更在短時間空檔，變換4套不同風格服裝，最後的一首《海鷗》與爸爸之間的故事，除了讓現場多人落淚，連後台的簡沛恩也爆哭落淚。陳謙文再與嘉賓陳美鳳一首《愛你一萬年》載歌載舞，將現場氣氛、尖叫聲迎上最高潮。

陳美鳳（右）身穿白色褲裝與陳謙文（左）勁歌熱舞。（葡萄長文創工作室提供）

方馨以一首《海鷗》唱出與爸爸之間的故事，逼哭現場粉絲。（葡萄長文創工作室提供）

身為這次演唱會製作人，陳謙文為了挑戰自己，同時也希望帶給粉絲與去年演唱會不一樣的感受，在曲目的編排上帶來多首台語金曲串燒，結合不同風格歌曲，不僅唱得過癮台下也聽得過癮，陳謙文也表示：「因為身兼數職，加上八點檔拍戲更是沒有停過，如何分配時間以及掌控自己的身體狀況，也是我這次學習到的課題。在唱完的瞬間真的會有種哇！我成功了的感動。」

請繼續往下閱讀...

方馨（右）以暗黑女王風格氣勢登台，讓全場呼聲沸騰。（葡萄長文創工作室提供）

方馨在開場就挑戰暗黑女王風格，搭配黑色澎裙與王冠氣勢登台，也瞬間讓全場呼聲沸騰起來，方馨也表示：「上一次我穿這麼誇張風格服裝，應該是8年前與白家綺扮小丑女時候，也是希望在舞台上能給粉絲不同以往的感覺。」

陳謙文五度在舞台上哽咽落淚。（葡萄長文創工作室提供）

陳謙文挑戰多首台語金曲串燒，結合不同風格歌曲。（葡萄長文創工作室提供）

原本信誓旦旦說自己演唱會一定會忍住不哭的陳謙文，還是5度在舞台上哽咽落淚，表示：「因為自己的堅持，不願也不想放棄音樂夢想，不論多辛苦都撐著過來了，也感謝許多人的幫忙和支持，才成就了現在的我！才成就了這場演唱會。」尤其演唱會上陳謙文與方馨各自分享了與家人、爸爸的回憶，當陳謙文演唱了《一路上有你》時，對爸爸的愛讓他眼淚忍不住潰堤，接著在方馨演唱著《海鷗》訴說：「愛要即時，不留遺憾。」希望爸爸能夠聽到這次完整的歌曲時，那感動人心的氛圍讓台下觀眾頻頻拭淚，連在後台的簡沛恩也忍不住哭了出來，讓她也想到了幾年前愛貓過世的情形：「當時真的很謝謝謙文跟方馨，也是有他們的陪伴讓我慢慢振作起來。」

陳謙文、簡沛恩、陳美鳳、方馨合唱《巨續》。（葡萄長文創工作室提供）

整場演唱會在嘉賓陳美鳳出場時，將氣氛炒熱到最高點，間奏還帶來一段舞蹈，讓唱完的兩人都意猶未盡，鳳姐表示：「陳謙文與方馨為了這次演唱會真的非常辛苦，他們都是值得被疼愛，這次又結合公益，也希望這愛的精神能夠透過年輕一輩繼續傳承下去。」陳謙文也說：「非常感謝鳳姐的支持，這次甚至還特地請了舞蹈老師幫忙編排動作，讓表演層次更加完美！」現場鳳姐應陳謙文要求再次重現《身騎白馬》，讓台下歡聲雷動，也因為去年的這片段流量破百萬，讓陳謙文現場再次邀約，今年再破百萬明年就再《巨續》唱下去！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法