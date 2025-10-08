曾珮瑜開嗆外貌焦慮！「勞工影展」點燃女力之聲

李依靜導演、賀云蓁導演、舒偉傑製片、黃悅玲導演、鄭怡雯評審、曾珮瑜代言人、江明志副局長、朱彥銘導演、李宜珊評審、何大貳剪輯、姜淑錦企編、陳傳惠製作人出席2025臺北勞工影展開跑茶會活動。（電影戲劇業職業工會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025臺北勞工影展開跑茶會」昨（7）揭曉第19屆勞動金像獎入圍影片暨8部國際觀摩作品，影展以「鏡頭的背後是平等的渴望」為主題，深入探討全球勞動現場的性別正義、制度挑戰與職人精神。

影展首位女性代言人曾珮瑜特別從女性視角觀察本屆影展片單，「這些作品讓我感受到，即便我們處在不同國家與行業，但女性為了在職場生存、發聲、被尊重所付出的努力，是如此相似而共鳴！」

請繼續往下閱讀...

今年勞工影展片單中，共推出8部來自歐洲、亞洲的國際觀摩作品，展現當代勞動現場的多元面貌，從職場性別暴力、醫護制度崩解、障礙者與年輕世代的邊緣處境，到AI科技帶來的就業衝擊，無不直指勞動環境中那些被長期忽略的制度缺口。

來自瑞士的《失控夜班》關注醫護人員在深夜工作中所面臨的情緒壓力與崩解，導演佩特拉沃爾普更憑該片代表瑞士角逐2026奧斯卡最佳國際電影。另部話題之作《AI時代》，則由義大利瑞典導演艾瑞甘迪尼操刀，宏觀審視人工智慧如何重新定義勞動者的位置，並挑戰原有的制度與價值觀。

《看我今天怎麼說》關注障礙者與聽語社群在現代教育與社會結構中的掙扎；《非想非非想》則用鏡頭凝視職人的專注與堅持，提醒觀眾：勞工不僅是產線的一部分，更是文化與記憶的載體。

此外，《宮崎駿的奇幻世界》藉由這位動畫大師的創作歷程，呈現創作者內在的掙扎與堅持；而來自香港的《破地獄》則別開生面地從殯儀業與民俗文化出發，探討勞動如何連結家庭、傳承與信仰，以生活化的方式說出「勞動即人生」的深層命題。

《誘見巴黎最後探戈》、《黑箱日記》兩部作品則是從性別視角切入，揭示女性在職場中遭遇的暴力與制度性壓迫。

李依靜導演、賀云蓁導演、舒偉傑製片、黃悅玲導演、鄭怡雯評審、曾珮瑜代言人、江明志副局長、朱彥銘導演、李宜珊評審、何大貳剪輯、姜淑錦企編、陳傳惠製作人出席2025臺北勞工影展開跑茶會活動。（電影戲劇業職業工會提供）

曾珮瑜也點出演藝圈長年存在的性別不平等，她指出：「對女演員來說，最大的壓力是『外貌焦慮』。年輕、瘦、美幾乎成了潛規則，即使演技再好，只要外型有變化，就可能被市場淘汰。」直言「我們常被放大檢視年齡和身材，這不只是娛樂圈的問題，也是很多職場女性面對的處境。」

除了外貌焦慮，她提到劇本創作中長期存在的「刻板女性角色」問題，「尤其是年紀漸長的女演員，常常只能演媽媽或功能性角色，角色變少、收入變少，這樣的年齡歧視，其實在很多產業都有。」

但她也逐漸看見轉變的希望，「近年來不完美的女性角色越來越多元，也有更多女性從業者進入導演、編劇等重要崗位，連攝影組、燈光組都開始有很多女性參與。」期望透過臺北勞工影展能夠讓更多人重視職場上的平權。

另外，「2025勞動金像獎」共有8部作品入圍，包括長片《歡迎來到北車大客廳》與《極樂世界3－好好工作．工作好好》，作品皆獲得評審一致肯定，不僅展現多元影像語言，也呈現勞動議題在不同層次的延伸與探索。

脫穎而出的短片有《飛機飛過的時候》、《鑑往織來》、《新春農場》、《未曾遠去》、《午夜放映》以及《計程車內,計程車外》，題材橫跨紀錄與劇情，皆觸及當代社會亟需關注的面向，也展現影像作為公共對話的重要力量。

2025臺北勞工影展將於114年10月25日（六）至10月31日（五）於誠品電影院盛大推出，自10月08日（三）起，可透過KKTIX平台免費索票，索票方式及活動詳情可至活動網站查詢。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法