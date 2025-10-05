「藝識流」靈修虐死男 電競甜心揭恐怖3內幕

台北市中山區堤頂大道上名為「藝識流」的心靈療育學院。（記者鄭景議翻攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市中山區心靈療育機構「藝識流」虐死一名男會員，創辦人王禹婕、執行長網紅牙醫吳宗儒、營運長王劭丞、療育顧問林承毅目前全數遭羈押禁見。網紅「電競甜心教主」張小筑（本名張雅筑）也在社群透露，自己曾在2021年參與該組織課程，經歷宛若進入邪教，種種荒謬行為令人咋舌外，更有3大恐怖內幕。

網紅「電競甜心教主」張小筑（本名張雅筑）也在社群透露，自己曾在2021年參與藝識流課程。（翻攝自臉書）

張小筑在案發後首度公開發聲，也將自己當初痛苦的經驗分享給大眾，她表示自己當時費了好一番功夫才得以脫身，且沉痛表示她與受害人認識，無法忘記被虐死的男子原本是個陽光、有才華的人，最後竟被整到骨瘦如柴，更希望打著身心靈幌子的斂財團體能被一網打盡。

請繼續往下閱讀...

張小筑表示自己是前學員，她在2021年3月5日接觸到「藝術流國際身心靈療癒學院」，同年12月才成功脫離該團體，她舉出自己看到的3大內幕：

張小筑揭露意識流的3大恐怖內幕。（翻攝自臉書）

1、限制人身自由

不允許學員自行離開，甚至會拉下鐵門阻止學員離開，行為根本就是強行扣留。最誇張的是，機構人員還會假借「驅魔」知名毆打學員。

即使有人成功逃離機構，對方也會跑到學員家中堵人或者以電話騷擾，冀望以這種方法逼迫學員回到機構。

2、強迫繳費、勞務

機構會要求學員辭去正職工作，將全身心都投入處理雜務。除此之外，每年還要繳納高達20萬元的會費，還要額外給予「供養」、「布施」金錢，如果沒有繳納，就會被斥責。

3、過度體能折磨

學員就算身體不適也會被逼迫短時間內完成108次五體投地的大禮拜，對沒有進食、身體虛弱的人來說，這簡直是不可能的任務。

張小筑指出，因為會費每年高達20萬元，還有一堆其他名義的費用要繳，始終無法甩掉沉重債務，即使如此機構仍然會不斷說服學員繼續修課。過去曾經有成功脫離的成員試圖揭發此事，不過藝識流對外偽裝十分嚴謹，如果有人調查就會換上一副笑臉，讓人覺得只是單純的「身心靈成長課程」。另一頭則對已經身在其中的學員不斷洗腦，更要學員把脫離者拉回機構。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法