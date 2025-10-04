泰勒絲以新作為傲！《星夢人生》華麗登場 「淚水歡笑交織的自畫像」

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后泰勒絲8月底才震撼宣布與球星男友崔維斯凱爾西訂婚的喜訊，造成全球社群一片祝福洗版，昨（3）日中午正式推出萬眾期待的第12張專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl），專輯在「The Eras Tour」巡演期間的休息日前往瑞典錄製，泰勒絲形容這是一張如「自畫像」般的作品。

流行天后泰勒絲推出萬眾期待的第12張專輯《星夢人生》。（環球音樂提供）

泰勒絲在專輯發行後於自己的社群上分享道：「今晚，所有的生命在此交織。這裡有歡笑拼貼的馬賽克，以及用淚水製成的雞尾酒。在這裡，知音們唱著相同的歌，這一切是如此美麗，令人欣喜若狂、也讓人恐懼。」

請繼續往下閱讀...

她表示無法用言語她有多麼以這張專輯為傲，同時感謝共同製作人Max Martin 和 Shellback 一起幫助她完成這幅自畫像般的作品，並說到：「如果你覺得大秀已經夠瘋狂了，或許你應該來幕後看看……。」

這也呼應了她先前分享此次以澡缸作為主要專輯封面的原因，「我之所以希望讓非舞台時刻作為主要的專輯封面，是因為這張專輯的主題並不是關於我在舞台上發生的事情。它是關於我在舞台下經歷的一切，對我來說，這個封面更能說明專輯歌詞的實際內容。」

泰勒絲形容《星夢人生》是一張如「自畫像」般的作品。（環球音樂提供）

為了讓台灣樂迷一同歡慶《星夢人生》專輯發行，環球音樂於台北、台中、高雄的誠品音樂館指定門市（誠品生活松菸音樂館、誠品生活園道店音樂館、誠品生活高雄大遠百店音樂館）盛大舉辦預購會，即日起至10月6日，凡至指定門市預購《星夢人生》專輯 CD 一張，即可獲得限定預購禮《星夢人生》專輯明信片加專輯貼紙一組，限時限量、送完為止。

除了預購禮外，上述指定門市現場還有泰勒絲展示專區供樂迷打卡拍照。泰勒絲全新專輯《星夢人生》數位平台已經上線，實體發行日將於日後公布於「環球音樂 西洋」臉書粉專。

