范冰冰再戰金馬 工作室發文「再入中國台灣」秒刪

〔記者鍾志均／綜合報導〕中國女星范冰冰昨（1）好事連莊，她以馬來西亞導演張吉安的新作《地母》，分別入圍金馬獎最佳女主角和「東京國際電影節」競賽單元，這是她時隔9年再度殺回金馬，令影迷十分驚喜，不過她的工作室微博昨原本發文提到「再入中國台灣」，沒想到才隔一晚，疑似因為「台灣」一詞太敏感，貼文全消失，只留下東京影展相關貼文。

范冰冰以《地母》時隔9年再戰金馬影后。（金馬執委會提供）

范冰冰工作室昨表態：「恭喜范冰冰領銜主演的《地母》繼日本東京之後，再入中國台灣。」表示「2016年，她憑藉電影《我不是潘金蓮》在寶島提名多項大獎，2025年，她攜《地母》再次重回寶島。」不過該貼文一夕之間「被神隱」。

范冰冰工作室昨發布《地母》入圍金馬消息，卻在一夕之間下架貼文。（翻攝自微博）

范冰冰2016年曾以馮小剛《我不是潘金蓮》入圍金馬影后，當時敗給《七月與安生》的周冬雨和馬思純，相隔兩年後又遇上「逃漏稅事件」，原以為演藝事業就此暫告段落，不過她後來改走國際影壇路線，前進柏林、東京，這次又將重回金馬殿堂。

范冰冰工作室留下東京國際影展相關貼文。（翻攝自微博）

這次范冰冰在《地母》褪下光鮮亮麗的一面，飾演運用黑魔法揭開丈夫死亡秘密的農婦，就連金馬執委會執行長聞天祥都說，她和牛對戲的畫面根本認不出來，有如脫胎換骨；不過她這次對上二度入圍的《深度安靜》林依晨、《我們意外的勇氣》劉若英等勁敵，能否拿獎還是未知數。

范冰冰在《地母》捨棄女神樣，據悉每天暴曬開工，她昨在微博簡短提到，「致每一個在人生路上向上攀爬的人。剛下飛機，喝一杯，敬這奔波卻充實的一程。路遙遠，我們一起走……」，並附上三顆愛心，被網友解讀是在回應入圍金馬、東京影展雙料入圍。

