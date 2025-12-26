自由電子報
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉「紡織小開」連晨翔拒接家業 寵妻不和公婆住

連晨翔（右）、方志友合作《舊金山美容院》默契十足。（記者胡舜翔攝）連晨翔（右）、方志友合作《舊金山美容院》默契十足。（記者胡舜翔攝）

記者李紹綾／專訪

連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》中飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月升格當爸，自曝爸爸是他心中的「全能偶像」，從數學、理財到拍戲用的台語，全都是爸爸手把手教導。

方志友授冷靜絕招 直呼車上MeTime很重要

多年前已在樹林置產的連晨翔，談起買房過程相當真性情，被問是否現金買房，他高八度驚呼：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」即使是在疫情前房價比較便宜，房貸壓力仍不小。

談到婚後居住安排，連晨翔表示，目前與太太劉品言、女兒「連TT」住在後來買的新家，選擇與父母分開住。他說：「我樹林有兩個家，我喜歡跟我爸媽住，但我不覺得言言會想跟我爸媽住。」這套「距離產生美感」的想法，也讓方志友相當認同，她直言：「正常沒有人會想跟公婆住啦！」

方志友透露自己多年前就想買房，鎖定北市蛋黃區，笑說：「我貪戀大安區。」因從小在大安區長大，對當地有深厚情感，但房價高昂，進度緩慢，她自嘲目前「有浴缸、有洗手台、有馬桶……就一個廁所而已」。

戲裡演兄妹，戲外兩人同為魔羯I人。連晨翔有一位大5歲的姊姊，笑說以前常因邏輯不同吵架，「我在家比較像哥哥，我姊比我還ㄎㄧㄤ」，直到姊姊結婚生子、搬出去後感情反而變好，「一個禮拜見一次，有距離真的比較美」。

方志友則有兩個妹妹，自招高中時姊妹仍常打架、互扯頭髮。她回憶曾因妹妹和媽媽頂嘴，自己加入戰局，結果媽媽氣到「離家出走」，還放話：「我養妳們這麼累，我不要養了！」

她笑說：「我們家超幽默的，最後離家出走的都是媽媽。」其實媽媽只是到車上冷靜，她也學會這一招，拍戲累了就坐在車上10分鐘再上樓，兩人異口同聲說：「車上MeTime真的很重要。」

連晨翔對爸爸的崇拜溢於言表，形容對方是「一神搞定」全家大小事的偶像。最讓方志友驚訝的是，連爸爸經營紡織公司，竟能教他大學微積分，她忍不住說：「教到大學？我女兒國小五年級我就快不行了。」連晨翔則笑說，爸爸從小數字觀念就很強，高中的三角函數也難不倒他。

除了學業，連晨翔的理財觀與台語演技也由爸爸一手調教，他透露過去收入都交給爸爸管理，「他覺得我自己拿會亂花，就幫我理財。」至於是否接班，他表示爸爸已準備享受退休生活，也支持他不接手家業。

點圖放大body

