善心夫妻檔年末大撒糖！玄彬甜喊：期待和孫藝真第三次合作

玄彬（右）和孫藝真是韓國影視圈有名的善心夫妻檔。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕玄彬和孫藝真這對因戲結緣的夫婦，因形象清新、經常參與慈善活動，不只深受韓國民眾喜愛，也是亞洲娛樂圈最具正能量、甜蜜指數最高的銀色夫妻檔之一！在某次採訪中，玄彬曾公開表示，自己非常期待與妻子孫藝真第三次合作，甜喊：「我完全願意。」眉眼與唇角間難以掩藏的愛意和笑意，再次成為「最佳人夫」典範。

玄彬（右）和孫藝真結婚即將邁入第4年，兩人互動十分有愛。（翻攝自IG）

而作為韓國影史首對共同拿下青龍電影獎影帝、影后的兩人，今年照例再次展現了他們溫暖人心的善舉。值此年末之際，這對夫婦向需要醫療援助的醫療弱勢族群捐贈了2億韓元（約合433萬台幣），用於支付三星首爾醫院兒科、青少年患者以及經濟困難患者的醫療費用。夫妻倆表示：「我們決定捐款，希望能為正在接受治療的患者及其家人提供一些幫助。」

請繼續往下閱讀...

玄彬和孫藝真拿下青龍帝后當天，也不忘拍下人生四格照。（翻攝自IG）

據韓媒報導，玄彬和孫藝真這對夫婦每年都堅持提供醫療援助、捐款和參與社會公益活動，為有需要的人帶來溫暖。兩人受訪時表示，這筆捐款也是他們持續努力的一部分，他們希望能為面臨治療困境的患者及其家人，帶來一些慰藉和希望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法