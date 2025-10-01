自由電子報
娛樂 最新消息

「莉莉周她說」新歌掀黑暗性格 MV監視器視角畫面衝擊

莉莉周她說全新單曲《暴風》展現冷酷音樂美學。（莉莉周她說提供）莉莉周她說全新單曲《暴風》展現冷酷音樂美學。（莉莉周她說提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕混聲冷調三人電子樂團「莉莉周她說」釋出全新單曲《暴風》，展現神秘冷酷音樂美學，樂團解釋：「藉由暴風的猛烈大氣狀態，描繪生活所歷經的動盪，期許每個人都能在風雨過後，得到被接住的力量。」隨著新歌引起樂迷討論關注，莉莉周她說終於公開《暴風》MV，意想不到的前衛視覺創意，隨著歌曲意境鋪陳，給予音樂更多想像空間之外，似乎也帶出樂團藏在內心的黑暗性格。

莉莉周她說全新單曲《暴風》展現冷酷音樂美學。（莉莉周她說提供）莉莉周她說全新單曲《暴風》展現冷酷音樂美學。（莉莉周她說提供）

關於歌曲背後創作動機，樂團表示靈感來自一段親身經歷，曾經自己也是被接住的人，因此提到「在這些年的風風雨雨後，開始慢慢能夠站起來，也希望能像當時被接住一樣去接住身邊的朋友。」雖然在過往的陪伴下體悟到，自己能給的只有一夜安穩，困頓的生活明日依舊會到來。莉莉周她說把這種矛盾與無力成為歌曲的核心。

《暴風》MV邀請新生代演員徐萱主演。（莉莉周她說提供）《暴風》MV邀請新生代演員徐萱主演。（莉莉周她說提供）

《暴風》MV請到新銳導演Han-Soul半獸掌鏡，並由新生代演員徐萱主演，以極具實驗性的影像風格，捕捉主角在崩潰邊緣的失控與迷惘，導演選擇以監視器般的第三人稱視角，透過節奏剪接與畫面收放的搭配，強化「在人群中孤立無援的吶喊」的主題意象。

除了樂團新作，莉莉周她說也參與「滾石撞樂隊2」翻唱企劃，改編金曲歌后莫文蔚的招牌情歌《他不愛我》，在男女主唱生線交錯下，唱出內心的孤獨絕望。另外莉莉周她說近期還會參加「秋OUT音樂節」，邀請樂迷來現場感受他們的Live能量。

點圖放大body

