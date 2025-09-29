（影）八炯到花蓮救災遭偷拍酸「去做秀」 他不忍開轟：一堆爛人！

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日壩頂溢流，造成重大災情，不少民眾自發性前往災區協助清淤及物資分配。網紅八炯近日也回到家鄉幫忙救災，多次在社群分享過程經歷，不料，今（29）日他發文砲轟，表示救災過程中被惡意偷拍，對方更配上一句「應該放在不可回收」，酸民種種言行讓他氣炸，怒轟：「一堆爛人！」

八炯今日在Threads發布貼文，一開始就怒轟：「一堆爛人！ 所以現在是只有支持國民黨人可以救災是嗎？那你最好40萬黨員給我出現在光復鄉。」原因是自己剛下車，放物資被偷拍，「留言也可以說我很乾淨去作秀，哪一個志工是髒的從家裡出發？」八炯更直言：「公眾人物去不能休息幾分鐘、不能喝水、不能滑一下手機、更不能乾淨的進災區，全部都會被抹黑成偷懶、作秀。」

八炯不忍開轟：「一堆爛人」。（翻攝自Threads）

八炯無奈表示：「反正我一直都是這樣被抹黑的，明明完整直播，都是別人來挑釁鬧事，我反擊防衛，最後切片都變成我主動鬧事。」最後他懇請：「麻煩大家去臉書幫我闢謠！謝謝」。

