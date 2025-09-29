自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）八炯到花蓮救災遭偷拍酸「去做秀」 他不忍開轟：一堆爛人！

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日壩頂溢流，造成重大災情，不少民眾自發性前往災區協助清淤及物資分配。網紅八炯近日也回到家鄉幫忙救災，多次在社群分享過程經歷，不料，今（29）日他發文砲轟，表示救災過程中被惡意偷拍，對方更配上一句「應該放在不可回收」，酸民種種言行讓他氣炸，怒轟：「一堆爛人！」

網紅八炯近日回到花蓮幫忙救災，卻被酸民指去做秀。（翻攝自Threads）網紅八炯近日回到花蓮幫忙救災，卻被酸民指去做秀。（翻攝自Threads）

八炯今日在Threads發布貼文，一開始就怒轟：「一堆爛人！ 所以現在是只有支持國民黨人可以救災是嗎？那你最好40萬黨員給我出現在光復鄉。」原因是自己剛下車，放物資被偷拍，「留言也可以說我很乾淨去作秀，哪一個志工是髒的從家裡出發？」八炯更直言：「公眾人物去不能休息幾分鐘、不能喝水、不能滑一下手機、更不能乾淨的進災區，全部都會被抹黑成偷懶、作秀。」

八炯不忍開轟：「一堆爛人」。（翻攝自Threads）八炯不忍開轟：「一堆爛人」。（翻攝自Threads）

八炯無奈表示：「反正我一直都是這樣被抹黑的，明明完整直播，都是別人來挑釁鬧事，我反擊防衛，最後切片都變成我主動鬧事。」最後他懇請：「麻煩大家去臉書幫我闢謠！謝謝」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中