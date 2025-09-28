自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安芝儇生日快樂 Apink鄭恩地大巨蛋嗨唱超Happy

韓援啦啦隊員安芝儇即將在10月3日過生日，Wing Stars提前為她過生日。（資料照，台鋼雄鷹提供）韓援啦啦隊員安芝儇即將在10月3日過生日，Wing Stars提前為她過生日。（資料照，台鋼雄鷹提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職台鋼雄鷹連續三天在大巨蛋舉辦賽事，昨（27）日邀請韓國人氣女團Apink主唱鄭恩地與Wing Stars啦啦隊同台表演，連續2日引起話題。韓援啦啦隊員安芝儇也即將過生日，台鋼提前為她慶生，送上生日蛋糕。

昨日Wing Stars先演出Apink經典曲《MR. CHU》，清新活潑舞步帶動氣氛，掀起第一波熱潮，接著更以K-POP為主軸透過勁歌熱舞讓現場更嗨，最後以女團組曲表演讓現場忍不住衝向興奮頂點。

安芝儇收到蛋糕非常驚喜。（桂田文創提供）安芝儇收到蛋糕非常驚喜。（桂田文創提供）

由於韓援啦啦隊員安芝儇即將在10月3日過生日，因此全援也特別獻上蛋糕，於賽前替她慶生，讓她感動不已。安芝儇也和MINGO一銅展現歌喉，帶來CNBLUE歌曲《愛之光》以及中文歌《小酒窩》現場氣氛溫馨又熱鬧。

精彩的壓軸表演則是Apink鄭恩地表演經典曲《MR. CHU》。（台鋼雄鷹提供）精彩的壓軸表演則是Apink鄭恩地表演經典曲《MR. CHU》。（台鋼雄鷹提供）

最精彩的壓軸表演則是Apink鄭恩地充滿魅力的歌聲，渾厚嗓音搭配偉台張力，讓大巨蛋瞬間化為最佳演唱會現場。鄭恩地表演了經典曲《MR. CHU》，Wing Stars則化身伴舞，圓滿了整個夜晚。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中