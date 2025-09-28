安芝儇生日快樂 Apink鄭恩地大巨蛋嗨唱超Happy

韓援啦啦隊員安芝儇即將在10月3日過生日，Wing Stars提前為她過生日。（資料照，台鋼雄鷹提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職台鋼雄鷹連續三天在大巨蛋舉辦賽事，昨（27）日邀請韓國人氣女團Apink主唱鄭恩地與Wing Stars啦啦隊同台表演，連續2日引起話題。韓援啦啦隊員安芝儇也即將過生日，台鋼提前為她慶生，送上生日蛋糕。

昨日Wing Stars先演出Apink經典曲《MR. CHU》，清新活潑舞步帶動氣氛，掀起第一波熱潮，接著更以K-POP為主軸透過勁歌熱舞讓現場更嗨，最後以女團組曲表演讓現場忍不住衝向興奮頂點。

安芝儇收到蛋糕非常驚喜。（桂田文創提供）

由於韓援啦啦隊員安芝儇即將在10月3日過生日，因此全援也特別獻上蛋糕，於賽前替她慶生，讓她感動不已。安芝儇也和MINGO一銅展現歌喉，帶來CNBLUE歌曲《愛之光》以及中文歌《小酒窩》現場氣氛溫馨又熱鬧。

精彩的壓軸表演則是Apink鄭恩地表演經典曲《MR. CHU》。（台鋼雄鷹提供）

最精彩的壓軸表演則是Apink鄭恩地充滿魅力的歌聲，渾厚嗓音搭配偉台張力，讓大巨蛋瞬間化為最佳演唱會現場。鄭恩地表演了經典曲《MR. CHU》，Wing Stars則化身伴舞，圓滿了整個夜晚。

