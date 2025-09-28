白冰冰出手救花蓮！遭追問金額拒答：救災不是比錢

〔記者傅茗渝／台北報導〕樺加沙颱風重創花蓮地區，造成嚴重災情，社會各界紛紛展開募款與賑災行動，不少藝人也伸出援手。綜藝大姐大白冰冰今首度擔任「2025世界閩南語金曲頒獎盛典暨海峽兩岸閩南語音樂大獎賽」導師，受訪透露已投入心意幫助賑災，不過金額就不多說明，直言救災不是比金額跟愛心。

白冰冰首度擔任《2025世界閩南語金曲盛典》導師，呼籲社會各界關心花蓮災後重建。（記者傅茗渝攝）

白冰冰呼籲大眾用實際行動關心災區，尤其「鏟子超人」自發行動更令她動容，「我們現在好多地方都在募款，我覺得大家在比的是愛心。那些過去幫忙的人，不一定是出錢，但我最敬佩的是他們，還有90歲的阿伯就直接去了，所以大家不是在比金額，也不是在比愛心，大家做得到的大家盡力。」

她表示，自己也持續透過各種管道參與賑災，盡一己之力幫助需要的人。白冰冰強調，將臺灣文化與善良精神發揚出去同樣重要，「我覺得這個更重要。」她希望藉此提醒社會大眾，面對災難不必攀比金額大小，只要盡力付出就是最大的支持。

此外，今年國慶晚會移師台中舉辦，台中市端出「人海戰術」邀集老、中、青三代當紅藝人，胡瓜領軍開場、白冰冰擔綱壓軸。白冰冰預告將以令人驚豔的服裝亮相，並親自闢謠「王不見王」傳言，強調與其他藝人互助合作、無撕裂情感，「每個人都有立場，他表達的立場很好，我們見面都會聊天，我都幾歲了，團結合作才能讓台灣更美好。」

白冰冰現身閩南語金曲盛典現場，分享唱歌秘訣並勉勵選手。（記者傅茗渝攝）

白冰冰這回擔任閩南語金曲盛典導師，教室節假期親自到場為選手加油打氣，分享多年唱歌秘訣，強調肺活量與音量的重要，還示範「吸飽氣、從腹部發聲」的技巧，並傳授訓練聲量的小撇步。她勉勵入圍者努力朝冠軍邁進，也鼓勵未能入選者不要氣餒，分享自己出道前曾參加48次歌唱比賽屢屢落選，直到第48次才脫穎而出隨片登台，曾在觀眾未坐滿前唱歌暖場。

她回憶走紅毯時沒人認識自己，「那時的大牌是謝雷、張琪、白嘉莉、崔苔菁，走到我的時候，大家問『這是誰？』」直到被老闆提醒「妳是隨片登台，不是隨便登台」，才懂得經營舞台形象。白冰冰藉此勉勵選手：「比賽不能隨便登台，要好好經營自己，不一定要花大錢置裝，但要有型，才能吸引大家的目光。」

