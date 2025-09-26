自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最辣營養師高敏敏攜手企業送暖 齊捐百箱物資挺進花蓮災區

最辣營養師攜手20多個品牌獻愛心挺花蓮，將百箱物資送進災區第一線。（白袍聯盟提供）最辣營養師攜手20多個品牌獻愛心挺花蓮，將百箱物資送進災區第一線。（白袍聯盟提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕強颱樺加沙帶來破紀錄豪雨，造成花蓮縣馬太鞍溪上游巨型堰塞湖溢流，洪水挾帶土石衝入下游光復鄉、鳳林鎮，截至目前已邁入第三天，造成14人死亡、11人失聯、68人受傷，並重創多項基礎民生設施。消息傳出後，各行各業紛紛響應援助行動，包含影視娛樂圈名人也自發性捐款並啟動各種愛心物資募集行動，今（26）日稍早「最辣營養師」高敏敏也攜手20多個品牌，將物資送進災區第一線。

高敏敏表示，此次捐贈的百箱物資皆以「實用性」為原則，她以營養師角度表示，此時正是災區居民生理與心理壓力最高的階段，因此在物資準備上著重於具備高營養密度且易於保存、食用的品項，如：即食高蛋白、維生素的營養食品以及無需冷藏即可快速料理的主食等。配送上，團隊也特別留意封裝與衛生把關，盡可能將各類物資標示清楚、分類明確，並配合花蓮縣政府前進指揮所，盼能盡快將物資送到第一線，讓地方志工和發放人員在快速掌握物資內容，加快整理速度與配送節奏。

高敏敏和工作團隊慎選捐助物資類別，著重於具備高營養密度且易於保存、食用的品項。（白袍聯盟提供）高敏敏和工作團隊慎選捐助物資類別，著重於具備高營養密度且易於保存、食用的品項。（白袍聯盟提供）

長年關注公益議題的白袍聯盟執行長廖柏宇表示，強颱樺加沙重創花蓮令人深感痛心，很感謝第一時間就響應動員的各大品牌，強調捐助物資以「災後民生需求」為核心，如：食品補給、速食主食、婦幼照護用品等，著眼好搬運、易保存，避免佔用救災動線與冷藏空間。

廖柏宇也逐一感謝參與團隊及品牌，包含：創新聯合國際整合行銷、白袍聯盟、營養師ㄟ毛小孩、MinVita百卡餐、LOVEISDERMA愛斯德瑪、JBMD靚倍爾、NMS SPA by LOVEISDERMA心新悅靚、白袍補給站、貝拉整形外科、LUCKY PAWS樂蹼精品寵物美容·旅店、AZABU麻布動物醫院以及響應號召的知名食品大廠逢國食品、逢海食品及逢國食品與旗下子品牌Ricky瑞奇、CHEJEDANG、Dongwon、Canpagna、金山牌、SkyFlakes、BIG TOP、大華 TAI HUA、KING PHO、Torto等，希望這份愛心能夠不斷延續，陪伴受災居民一起重建家園。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中