最辣營養師高敏敏攜手企業送暖 齊捐百箱物資挺進花蓮災區

最辣營養師攜手20多個品牌獻愛心挺花蓮，將百箱物資送進災區第一線。（白袍聯盟提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕強颱樺加沙帶來破紀錄豪雨，造成花蓮縣馬太鞍溪上游巨型堰塞湖溢流，洪水挾帶土石衝入下游光復鄉、鳳林鎮，截至目前已邁入第三天，造成14人死亡、11人失聯、68人受傷，並重創多項基礎民生設施。消息傳出後，各行各業紛紛響應援助行動，包含影視娛樂圈名人也自發性捐款並啟動各種愛心物資募集行動，今（26）日稍早「最辣營養師」高敏敏也攜手20多個品牌，將物資送進災區第一線。

高敏敏表示，此次捐贈的百箱物資皆以「實用性」為原則，她以營養師角度表示，此時正是災區居民生理與心理壓力最高的階段，因此在物資準備上著重於具備高營養密度且易於保存、食用的品項，如：即食高蛋白、維生素的營養食品以及無需冷藏即可快速料理的主食等。配送上，團隊也特別留意封裝與衛生把關，盡可能將各類物資標示清楚、分類明確，並配合花蓮縣政府前進指揮所，盼能盡快將物資送到第一線，讓地方志工和發放人員在快速掌握物資內容，加快整理速度與配送節奏。

請繼續往下閱讀...

高敏敏和工作團隊慎選捐助物資類別，著重於具備高營養密度且易於保存、食用的品項。（白袍聯盟提供）

長年關注公益議題的白袍聯盟執行長廖柏宇表示，強颱樺加沙重創花蓮令人深感痛心，很感謝第一時間就響應動員的各大品牌，強調捐助物資以「災後民生需求」為核心，如：食品補給、速食主食、婦幼照護用品等，著眼好搬運、易保存，避免佔用救災動線與冷藏空間。

廖柏宇也逐一感謝參與團隊及品牌，包含：創新聯合國際整合行銷、白袍聯盟、營養師ㄟ毛小孩、MinVita百卡餐、LOVEISDERMA愛斯德瑪、JBMD靚倍爾、NMS SPA by LOVEISDERMA心新悅靚、白袍補給站、貝拉整形外科、LUCKY PAWS樂蹼精品寵物美容·旅店、AZABU麻布動物醫院以及響應號召的知名食品大廠逢國食品、逢海食品及逢國食品與旗下子品牌Ricky瑞奇、CHEJEDANG、Dongwon、Canpagna、金山牌、SkyFlakes、BIG TOP、大華 TAI HUA、KING PHO、Torto等，希望這份愛心能夠不斷延續，陪伴受災居民一起重建家園。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法