慈善美少女賈永婕出動 捐50萬助花蓮號召：一起幫忙

台北101董事長賈永婕（右）捐出50萬元用於賑災。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生嚴重溢流，導致光復鄉一帶災情慘重，居民生活亦受到嚴重影響。先前曾在新冠肺炎期間四處奔走、捐贈物資的台北101董事長賈永婕，這次看到花蓮受到天災肆虐造成的後果，捲起衣袖捐出50萬元用於賑災，並呼籲：大家一起來幫忙重建家園。

賈永婕今（26）透過社群平台發文，表示花蓮的好山好水曾經帶給全家人許多美好回憶，讓她心疼花蓮這次的災情，跟老公討論過後，夫妻倆決定捐出50萬元幫助花蓮，更呼籲「大家一起來」，更希望天佑花蓮。

請繼續往下閱讀...

夏和熙集結演藝圈好友送物資到花蓮。（資料照，記者潘少棠攝）

除了賈永婕之外，藝人夏和熙昨（25）日及分享已請一輛裝滿物資的貨車直送花蓮，夏和熙表示，「一個人的力量有限，但大家一起就能發揮最大影響力」。夏和熙也公開和他一起齊心協力的包括：包括安心亞、郭雪芙、禾浩辰、「王子」邱勝翊、胡宇威、陳庭妮、藍鈞天等數十位藝人，以及多間餐飲、公關與娛樂公司，都伸出援手。

「丫頭」詹子晴也分享感言，直言「除了祈禱與祝福，更重要的是行動」，並呼籲更多人投入捐款或物資協助，「無論是一份物資、一筆捐款，或是一句關心的話，都能成為照亮他人心中的光。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法