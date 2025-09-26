日本樂團來台灣尋根！走訪阿公嘉義足跡 MV取景蘭潭水庫、水田

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本京都的搖滾樂團「Hakubi」日前公開了最新數位單曲《何者/Whoever You Are》，同步釋出在台灣拍攝的MV，這首歌的創作靈感源自樂團主唱兼吉他手片桐（Katagiri）追尋家族記憶的嘉義之旅，MV也特別回到嘉義拍攝，透過鏡頭呈現台灣的土地之美及故鄉記憶。

Hakubi的主唱兼吉他手片桐，她的阿公曾在嘉義生活過。（波麗佳音提供）

Hakubi由主唱兼吉他手片桐和貝斯手Yasukawa Aru組成，樂團與台灣的緣分始於2024年9月首次來台參加音樂節演出，儘管當初正好經歷成員變動成為新的兩人編制，伴隨新編制的磨合期和不安的心情來到台灣，卻依然感受到了台灣樂迷的熱情，讓團員都感動不已。

Hakubi的MV於嘉義取景。（波麗佳音提供）

也是這次台灣行時，片桐回憶起過往祖父說過曾在嘉義生活，在祖父回到日本後，被老家的當地人稱為「台灣桑」，甚至還說過想再回到台灣的往事，讓片桐感受到自己與這片土地的深刻連結。今年4月片桐來台踏上嘉義尋根之旅，雖然語言不通，但在當地熱心人士的協助下，她在祖父的母校嘉義農林學校（現為嘉義大學）找到了記錄著祖父名字的學生名冊。

Hakubi在嘉義小吃店拍攝，旁邊還有機車，完全就是台灣街頭。（波麗佳音提供）

片桐的祖父就讀這所學校的時代，也正巧是台灣電影《KANO》所描繪的年代，她一邊追尋祖父的足跡，一邊在當地感受那些風景與情感，透過兼具力量與溫柔的樂團聲響，轉化成《何者/Whoever You Are》這首作品。

Hakubi在嘉義隨便拍都是台灣感性。（波麗佳音提供）

Hakubi今年6月甫在台北成功舉辦了首次專場演唱會，安可時也首次以彈唱方式公開了《何者/Whoever You Are》，獲得現場樂迷的熱烈讚聲。演唱會的慶功宴結束之後，樂團便馬不停蹄在凌晨前往片桐祖父曾經生活過的嘉義拍攝 MV。歌曲MV由導演石原慎執導，鏡頭呈現了嘉義當地充滿人們生活氣息的街景，包括中央第一商場、保有日式神社遺跡的嘉義公園和蘭潭水庫、歌曲靈感來源的大溪里水田等景點，恰巧真切描繪著那份充滿記憶的「台灣感性」。

Hakubi戴著「西瓜皮」安全帽。（波麗佳音提供）

Hakubi騎著機車頗有台灣味。（波麗佳音提供）

Hakubi以其內省且不加修飾的歌詞，結合強而有力卻又平靜透明的樂團音色，主唱片桐纖細與強烈並存的嗓音，細細描繪尋根的路途。歌詞中的「君が何者でも 優しい朝を迎えますように（無論你是誰，都希望你能迎接溫柔的早晨）」傳達了跨越種族與語言差異，靜靜吟唱生命可貴的核心思想，宛如一首溫柔的祈禱之歌。新單曲《何者/Whoever You Are》已於9月全球數位發行。

