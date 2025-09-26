自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日本樂團來台灣尋根！走訪阿公嘉義足跡 MV取景蘭潭水庫、水田

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本京都的搖滾樂團「Hakubi」日前公開了最新數位單曲《何者/Whoever You Are》，同步釋出在台灣拍攝的MV，這首歌的創作靈感源自樂團主唱兼吉他手片桐（Katagiri）追尋家族記憶的嘉義之旅，MV也特別回到嘉義拍攝，透過鏡頭呈現台灣的土地之美及故鄉記憶。

Hakubi的主唱兼吉他手片桐，她的阿公曾在嘉義生活過。（波麗佳音提供）Hakubi的主唱兼吉他手片桐，她的阿公曾在嘉義生活過。（波麗佳音提供）

Hakubi由主唱兼吉他手片桐和貝斯手Yasukawa Aru組成，樂團與台灣的緣分始於2024年9月首次來台參加音樂節演出，儘管當初正好經歷成員變動成為新的兩人編制，伴隨新編制的磨合期和不安的心情來到台灣，卻依然感受到了台灣樂迷的熱情，讓團員都感動不已。

Hakubi的MV於嘉義取景。（波麗佳音提供）Hakubi的MV於嘉義取景。（波麗佳音提供）

也是這次台灣行時，片桐回憶起過往祖父說過曾在嘉義生活，在祖父回到日本後，被老家的當地人稱為「台灣桑」，甚至還說過想再回到台灣的往事，讓片桐感受到自己與這片土地的深刻連結。今年4月片桐來台踏上嘉義尋根之旅，雖然語言不通，但在當地熱心人士的協助下，她在祖父的母校嘉義農林學校（現為嘉義大學）找到了記錄著祖父名字的學生名冊。

Hakubi在嘉義小吃店拍攝，旁邊還有機車，完全就是台灣街頭。（波麗佳音提供）Hakubi在嘉義小吃店拍攝，旁邊還有機車，完全就是台灣街頭。（波麗佳音提供）

片桐的祖父就讀這所學校的時代，也正巧是台灣電影《KANO》所描繪的年代，她一邊追尋祖父的足跡，一邊在當地感受那些風景與情感，透過兼具力量與溫柔的樂團聲響，轉化成《何者/Whoever You Are》這首作品。

Hakubi在嘉義隨便拍都是台灣感性。（波麗佳音提供）Hakubi在嘉義隨便拍都是台灣感性。（波麗佳音提供）

Hakubi今年6月甫在台北成功舉辦了首次專場演唱會，安可時也首次以彈唱方式公開了《何者/Whoever You Are》，獲得現場樂迷的熱烈讚聲。演唱會的慶功宴結束之後，樂團便馬不停蹄在凌晨前往片桐祖父曾經生活過的嘉義拍攝 MV。歌曲MV由導演石原慎執導，鏡頭呈現了嘉義當地充滿人們生活氣息的街景，包括中央第一商場、保有日式神社遺跡的嘉義公園和蘭潭水庫、歌曲靈感來源的大溪里水田等景點，恰巧真切描繪著那份充滿記憶的「台灣感性」。

Hakubi戴著「西瓜皮」安全帽。（波麗佳音提供）Hakubi戴著「西瓜皮」安全帽。（波麗佳音提供）

Hakubi騎著機車頗有台灣味。（波麗佳音提供）Hakubi騎著機車頗有台灣味。（波麗佳音提供）

Hakubi以其內省且不加修飾的歌詞，結合強而有力卻又平靜透明的樂團音色，主唱片桐纖細與強烈並存的嗓音，細細描繪尋根的路途。歌詞中的「君が何者でも 優しい朝を迎えますように（無論你是誰，都希望你能迎接溫柔的早晨）」傳達了跨越種族與語言差異，靜靜吟唱生命可貴的核心思想，宛如一首溫柔的祈禱之歌。新單曲《何者/Whoever You Are》已於9月全球數位發行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中