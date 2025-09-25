晴時多雲

娛樂 最新消息

鄭宜農挑戰極限！「心肺菜單」高強度衝刺：臉紅到不行

朱安麗演出舞台劇《後生》。（人力飛行劇團提供）朱安麗演出舞台劇《後生》。（人力飛行劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金曲歌后鄭宜農與戲曲天后朱安麗、劇場當家武生徐挺芳合作舞台劇《後生》，劇中多段高難度演唱與搭配大量走位、動作的橋段，鄭宜農直言：「這次的歌『好聽也好逼人』，要在高強度移動中維持情感與氣息穩定，比過去任何演出都更逼近極限。」

她為此自訂心肺菜單，包含5 分鐘暖身跑、15 秒極速衝刺再加上45 秒慢跑共8到10組，最後則進行 3到5分鐘的收操，她坦言：「跑完臉整個通紅，但能把邊喘息邊歌唱訓練成肌肉記憶。」此外，她還針對一場大量動作與台詞的關鍵戲，反覆在家排練節奏與力道分配，「讓身體先記住，再把情感放進去。」

鄭宜農（中）與陳冠瑋（右）、徐挺芳演出舞台劇《後生》。（人力飛行劇團提供）鄭宜農（中）與陳冠瑋（右）、徐挺芳演出舞台劇《後生》。（人力飛行劇團提供）

鄭宜農也分享與京劇演員同台的收穫：「京劇的肢體精準又大方，符號清晰、細節迷人，刺激我做出平常不會選的表演決定。」戲曲天后朱安麗稱讚鄭宜農歌唱得好，也說從她身上學到歌聲傳感情之感。朱安麗此次演出將真實母職經驗投射於角色何儷萍：「唱到『我們那麼親卻從不靠近』，心口會一緊。這回練習的不是京腔技巧，而是用歌說話，把情感托在旋律上；也從年輕夥伴身上被喚回很多活力。」

鄭宜農演出舞台劇《後生》。（人力飛行劇團提供）鄭宜農演出舞台劇《後生》。（人力飛行劇團提供）

而劇場武生徐挺芳此次與朱安麗從傳統戲一路合作到現代劇，「關係從『武松與潘金蓮』換成母子與師生，情緒層次更複雜。現代戲不只追求武戲爽感，更在內在強度與節制中找到力度。」朱安麗也認為劇中的母子情，是最打動她的橋段，讓她感觸因工作緣故，在陪伴孩子長大的時光裡，「有時他們在最需要我的時候，我卻在工作。」

《後生》將於 10月10日至12日 於臺北城市舞台連演三場，購票詳洽OPENTIX。

