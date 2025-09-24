晴時多雲

娛樂 最新消息

YouTuber查理5月才宣布懷孕 突肚子痛急奔醫院：不會要早產了吧...

查理已經懷孕超過30週，離卸貨日越來越近。（翻攝自IG）查理已經懷孕超過30週，離卸貨日越來越近。（翻攝自IG）

〔記者葉姵妤／綜合報導〕美妝YouTuber「我是查理」頻道擁有近60萬人訂閱，2019年嫁給瑞典男友Jonas，於去年搬到瑞典生活。後來經歷一連串辛苦的療程，終於在今年五月宣布懷孕的好消息，開啟人生新篇章。不過，懷孕期間遇到各種身體上的不適，像是宮縮、胃食道逆流、頻尿等症狀，昨（23）日，還突然出現肚子痛，甚至還越來越痛，讓她擔心得和老公用最快的速度到醫院做檢查。

查理已經懷孕超過30週，離卸貨日越來越近。今日她在IG向粉絲們報告，昨晚去了一趟醫院，「在做晚餐的時候，就覺得肚子好痛，但宮縮通常一下就好了，所以我們繼續吃晚餐，然後坐在沙發上玩星露谷，後來越玩越痛，痛到玩不下去了」，整整痛了1小時之久，越發感到不對勁的她，致電給醫院，接著在助產士的建議下急奔至醫院做檢查，「J（老公）開了有史以上最快的車去了醫院，我們都很擔心該不會要早產了吧，我們什麼都還沒準備耶。」

所幸，在經過各項檢查後，結果都正常，「觀察寶寶心跳、孕婦心跳和宮縮程度，醫生檢查我的子宮頸長度正常後，就拿了止痛藥回家休息。」看診過程也比她想像中順利，放下心中大石頭的她開心表示，寶寶還在肚子裡，並祈禱可以待好待滿，平安健康的出生。

