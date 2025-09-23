颱風恐達停班課門檻 宅家追劇TOP 10清單一次看

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕強烈颱風樺加沙逐漸遠離台灣，中央氣象署今（23日）下午4時最新預報顯示，明僅台東縣與新北市風雨條件仍達「停班停課」標準，至於是否真正實施，則由各地方政府裁定。隨著颱風影響漸弱，民眾多半選擇宅家休息。《自由時報》特別盤點2025年話題度最高的10部新劇，讓民眾在防颱時都能透過追劇獲得療癒與陪伴。

《忘了我記得》集結導演劉若英（左起）、謝盈萱、秦漢、霍建華。（Netflix提供）

【Netflix】

《忘了我記得》 由謝盈萱主演，描述一名脫口秀演員兼職便利商店店員過著忙碌日常，煩惱也接踵而來，不僅與丈夫產生婚姻裂痕，也與父親面臨人生考驗。

《童話故事下集》 劉以豪、柯佳嬿主演，以黑色幽默的方式，深入探討婚姻生活的現實與無奈，顛覆人們對「從此幸福快樂」的童話式幻想。

《魷魚遊戲3》 韓國超人氣生存遊戲劇集的最終篇，主角成奇勳帶著復仇決心再度挑戰遊戲組織，展開一場更血腥、更殘酷的鬥智生存戰。

《拜六禮拜》 以台灣中年女性視角切入，講述她們在家庭、職場、愛情之間尋找自我定位的幽默溫馨台語喜劇。

《死了一個娛樂女記者之後》 聚焦娛樂圈爭議，一位女記者突然死亡後，引爆新聞倫理、真相查證及人性探討的懸疑社會劇。

《藏海傳》古裝奇幻復仇劇。（翻攝自微博）

【Disney+】

《藏海傳》 古裝奇幻復仇劇，講述主角為查明家族滅門血案，隱藏身份臥底多年，最終對抗權貴勢力的故事。

《噬亡村2》 恐怖驚悚續集，是一部圍繞日本一處村落，以食人故事為主的驚悚日劇。

《狂醫魔徒》由朴恩斌與薛景求主演，講述一對神經外科醫生師徒在醫學與倫理的邊界中糾葛的故事。

楊貴媚在《我們與惡的距離II》飾演的高張玉敏積極參選縣長。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

【公視 / 公視+ / CATCHPLAY+/愛奇藝國際版】

《我們與惡的距離2》 延續第一季社會議題劇，聚焦一場造成多人死傷的縱火案，引發對國民法官制度的省思，刻畫人性與輿論的拉扯。

《化外之醫》 台灣醫療犯罪懸疑劇，講述越南籍醫師范文寧在台灣非法行醫，並與其他角色一同捲入醫療糾紛和地下社會的故事。

