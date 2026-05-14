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娛樂 最新消息

郭雪芙狠斬異國戀「好聚好散」 恢單近1年…認了「養小白臉」

郭雪芙今出席保養品活動，意外吐露已單身快1年。（記者陳奕全攝）郭雪芙今出席保養品活動，意外吐露已單身快1年。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭雪芙在2024年底被拍到與一位蓄著長捲髮的洋男十指緊扣，隨後大方認愛圈外洋男友，是她去英國遊學時認識的對象，沒想到她今出席保養品活動，竟意外吐露已單身快1年，並透露自己這段遠距離戀情維持不到一年，「是我主動用電話提分手，後來剛好有跟朋友去英國，有跟對方見面，有好好祝福他，就算好聚好散。」

郭雪芙今出席保養品活動，意外吐露已單身快1年。（記者陳奕全攝）郭雪芙今出席保養品活動，意外吐露已單身快1年。（記者陳奕全攝）

她今難得鬆口講感情，沒想到一講就是分手的消息。主要是因為一開始問她相隔1年多要拍新戲，會不會怕無法同時兼顧遠距離戀情？她就摸摸自己的臉蛋回：「我現在在養小白臉，我現在單身啦。」

而這段不到1年的異國戀，在她發現自己不適合遠距離後，毅然而然決定分手，講分手之際對方當然有挽留，但她堅定說：「我一旦決定就會很乾脆，已經想清楚我要什麼、不要什麼。」分手後她多少有情傷，靠放風幾個月就好了。

郭雪芙對於感情也不著急，現階段決定好好照顧自己。（記者陳奕全攝）郭雪芙對於感情也不著急，現階段決定好好照顧自己。（記者陳奕全攝）

身旁朋友一得知她恢復單身，忙著替她介紹對象，她哈哈大笑說：「我說你們當賣貨還是什麼？沒關係、順其自然，不要逼我。」對於感情她也不著急，現階段決定好好照顧自己。

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