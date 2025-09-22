晴時多雲

娛樂 電影

《徵人啟弒》韓國預售破30萬！秋季韓影霸主誕生

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國名導朴贊郁全新懸疑力作《徵人啟弒》在韓國上映前3天，預售票量突破30萬張，超越夯片《我和我的殭屍女兒》，為好票房打下不錯的基礎，更有韓媒狂封「秋季最強韓影來襲」。

《徵人啟弒》在韓國預售票房開紅盤。（龍祥提供）《徵人啟弒》在韓國預售票房開紅盤。（龍祥提供）

《徵人啟弒》堪稱朴贊郁最想拍攝的故事之一，尤其電影網羅影帝李炳憲和女神孫藝真合演「夫妻」，據韓國電影振興委員會統計，電影預售票量達30萬90張（56.8%），創下2025年韓國電影最高預售紀錄。

《徵人啟弒》台灣版海報。（龍祥提供）《徵人啟弒》台灣版海報。（龍祥提供）

該數字超越話題電影《我和我的殭屍女兒》（上映前一天預售30萬32張），至於上半年奉俊昊執導的《米奇17號》（上映前一天預售24萬4159張）、2024年賣座電影《破墓》（上映前一天預售23萬2359張），足見《徵人啟弒》在秋季院線上，吸引眾多影迷期待。

《徵人啟弒》作為第30屆釜山影展開幕片，首映後，國外觀眾對電影不可預測的劇情、引發共鳴的設定，以及演員們無可替代的魅力反應熱烈，該片將於10月9日在台上映。

