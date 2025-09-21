潤娥險成「貢女」網心疼 《暴君的廚師》劇情反轉收視下跌

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥在韓劇《暴君的廚師》好不容易帶領水刺間廚師們贏得天下廚藝大賽，不料遇上明朝宦官「于坤」的震撼發言，要將潤娥帶走成為貢女，令入戲觀眾也感受到危機重重；昨晚第9集劇情高潮迭起，平均收視卻從上集的15.4%下跌至13.4%。

第9集中，第二場比賽最終仍以平局收場。儘管暴君擔心潤娥，試圖中止比賽，不過潤娥飾演的延志永卻展現守護朝鮮王國的決心，以及不向明朝低頭的堅毅，感動追劇觀眾。

潤娥帶領朝鮮「水刺間」廚師們順利贏得比賽。（翻攝自tvN IG）

迎來第三次比試時，延智英在最後一刻拿到蔣春生送來的壓力鍋，成功完成「烏骨雞參雞湯」，徹底俘獲暴君「李憲」與「于坤」的味蕾；當明朝御廚「孔文禮」遲遲無法試吃時，潤娥拿出心意，特地將菜餚弄成好下嚥的模樣，最終讓對方想起祖母，又忍不住流下淚來；該場比賽朝鮮以28分險勝27分的明朝，營造出勝利的喜悅。

然而，比賽才剛結束，于坤突拋「要把潤娥帶走成為貢女」的震撼發言，引發李憲憤怒，突然「脫稿演出」用頭撞對方，令全場譁然。

潤娥（右）和「水刺間」廚師們合作無間。（翻攝自tvN IG）

眼看事情愈發不可收拾，「仁柱大王大妃」臨時介入，才及時化解一場危機；正當以為事件要落幕時，「淑媛」又和「際閂大君」聯手，讓潤娥背上莫須有的罪名，再度帶來震撼結局，引發觀眾好奇心。

《暴君的廚師》收視率：

第1集：奶油辣椒醬拌飯 / 4.8%

第2集：舒肥料理 / 6.6%

第3集：高級料理 / 7.5%

第4集：**菠菜大醬湯 / 11%

第5集：雪花炸肉排湯 / 10.8%

第6集：黑芝麻馬卡龍 / 12.7%

第7集：雨天的東萊蔥餅 / 12.6%

第8集：米酒燉牛排骨 / 15.4%

第9集：高壓燉煮烏骨雞參雞湯 / 13.4%

