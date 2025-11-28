拍太多偶像劇？邱澤第一眼看「許瑋甯絕美白紗」竟笑場 超妙原因曝光

邱澤（左）透露第一次試婚紗，他在沙發上看著許瑋甯試穿禮服兩人竟笑場。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕邱澤和許瑋甯合作電影《當男人戀愛時》，因戲結緣，結婚4年，今（28）晚補辦婚宴，邀請432位賓客參與，但邱澤也透露第一次試婚紗，他在沙發上看著許瑋甯試穿禮服，「拉開簾幕一瞬間，我們都笑場，很像以前演過偶像劇的某個橋段。」許瑋甯認為笑出來是兩人的默契，畢竟他們過去拍了無數的婚禮戲，算是老江湖，穿婚紗、西裝都頗有經驗，許瑋甯還說試穿婚紗時，「很像等等會有攝影機往前拍。」

邱澤（左）非常滿意自己今天的浪漫婚禮。（記者王文麟攝）

問及等了4年終於辦婚宴的心情？邱澤眯起招牌電眼說：「很開心，因為前面很長一段時間彼此有工作，時間一直錯開。」半年前開始把時間空下規劃婚禮，今天終於能實現，讓他感到很夢幻。

今天婚禮看來隆重但溫馨，許瑋甯過去曾說自己很有儀式感，因此這回婚禮意見，也是她比較多主意，邱澤都配合，邱澤說今天彩排時，「有些是預想到的，但彩排後才做調整。」

邱澤（左）、許瑋甯小倆口希望今晚參加婚宴的賓客能有個愉快的夜晚。（記者王文麟攝）

而籌備婚禮中，小倆口並沒有爭執，認為「就是小小討論」，賓客名單也是認真把時間空下來，花2天排好座位，希望賓主盡歡，他們說：「大家吃吃喝喝都很開心，這就是我們希望達到的目標。」

對於婚禮總花費，許瑋甯說：「這其實是心意，大家開心才是重點。」不透露價格，但以東方文華最高價位1桌7萬2380元來說，43桌大約311萬2340元，這些還不包含禮服、佈置以及酒水、婚顧等額外開銷。

