娛樂 最新消息

黃仲崑愛兒錄影「心律狂飆」！情況危急出動救護車

〔記者林欣穎／台北報導〕全台首創的大型混合健身運動競技節目《最強的身體》，本週日將播出新一集，女雙比賽中黑馬則是來自於鑑識科的女警，將演員張心如狠甩在後，對於CSI警察的優異表現，讓主播蔡尚樺都忍不住讚嘆說：「好扯！」

曾演出夯劇的《華燈初上》的日籍演員「TOMO桑」加賀美智久，這次參加男單比賽，54歲的他同時也是男單賽事最高齡參賽者。TOMO桑因平時就有運動習慣，還固定參加三鐵與馬拉松，有著深厚的體能基礎。一出場就以驚人實力讓眾人大吃一驚，錢姐錢薇娟更化身小粉絲在場邊大聲為他加油！

孫國豪50歲拚混雙　搭檔A-Lin姊黃莉笑喊：要跟你們拚。（好看娛樂提供）孫國豪50歲拚混雙　搭檔A-Lin姊黃莉笑喊：要跟你們拚。（好看娛樂提供）

同樣已經5字頭的孫國豪，和天生歌姬A-LIN的姐姐黃莉，兩人因同公司結緣且都熱愛運動，所以一起參與混雙賽事。孫國豪更自嘲：「已經50歲了，還來這邊跟你們拚！」

男單的選手還有Terry江振愷，體育系畢業的他也擁有健身專業教練與有氧舞蹈老師的資格。Terry這次參加《最強的身體》，完全拋開以往綜藝節目中嘻笑打鬧的一面，認真的樣貌與精悍的體能也讓現場眾人刮目相看，完賽後也落淚向在一旁觀賽老婆羅美玲真誠告白，現場大放閃。

黃遠在男單同場較勁，心率狂飆，現場情況危急。（好看娛樂提供）黃遠在男單同場較勁，心率狂飆，現場情況危急。（好看娛樂提供）

星二代黃遠也在男單同場較勁，他透露一直跟著爸爸黃仲崑運動，16 歲就開始接觸健身，且有著固定的運動習慣，不過他在比賽過程中心律狂飆，情況超危急，出動醫護人員，慶幸最後沒有大礙。他也坦言，未來有機會的話，希望能與爸爸黃仲崑父子檔共同來參賽。

