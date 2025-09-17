恭喜！包偉銘結婚10週年 揪愛妻劉依純曬出愛的結晶

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇夫妻檔包偉銘與劉依純，迎來結婚10週年的里程碑，夫妻倆帶著毛小孩Happy，特別在台北重拍婚紗，留下最幸福的紀念，同時展開14天歐洲浪漫旅程為愛情寫下新篇章。

包偉銘與劉依純帶毛小孩拍攝MV。（翰森娛樂提供）

包偉銘分享：「結婚10週年，其實在我心裡彷彿還在新婚期。因為我們彼此都非常相愛、珍惜，這10年我們像良師益友般相處，是親密愛人也是好朋友，有時還是老師的角色，彼此指導、教學相長。」

請繼續往下閱讀...

這次歐洲行程橫跨匈牙利布達佩斯、奧地利維也納，以及「世界十大明信片美景」之一的哈修塔特，對夫妻倆而言都是熟悉又難忘的舊地重遊。他們以「美的饗宴」作為旅行主題，從全歐洲最美咖啡館、特色住宿，到音樂之都的浪漫氛圍，再到湖畔小鎮的恬靜風光，處處洋溢著藝術與生活的甜蜜。

包偉銘與劉依純拍攝婚紗。（翰森娛樂提供）

婚紗拍攝以白色禮服和滿室鮮花為主調，Happy也特別入鏡，鏡頭定格下10年相守的溫柔時光。拍攝現場氣氛溫馨又熱鬧，好友們齊聚為他們送上祝福，讓每個瞬間都充滿笑聲與溫暖。

劉依純感性說：「能和先生、Happy，以及一路支持的朋友們，在台北拍下婚紗、再踏上歐洲旅程，分享愛情的喜悅，是最珍貴的禮物。」夫妻倆也透露，明年的週年旅行計畫已悄悄展開，甜蜜「待續」讓眾人對他們的幸福故事充滿期待。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法