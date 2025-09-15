晴時多雲

娛樂 最新消息

金鐘60》阿緯爆料若沒有他 威廉這輩子沒機會入圍金鐘獎

《來吧！哪裡怕》入圍第60屆金鐘獎實境節目、主持人兩項大獎，威廉（左起）、王子、敖犬、阿緯、小杰和小煜。（資料照，TVBS提供）《來吧！哪裡怕》入圍第60屆金鐘獎實境節目、主持人兩項大獎，威廉（左起）、王子、敖犬、阿緯、小杰和小煜。（資料照，TVBS提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕《來吧！哪裡怕》入圍第60屆金鐘獎實境節目、主持人兩項大獎，威廉、敖犬、小煜、阿緯、小杰、王子6棒的良好默契讓節目笑料百出，就連入圍感言也藏著笑梗，阿緯說：「沒有我，威廉這輩子好像都沒機會入圍。」取笑威廉主持節目多年，從沒有入圍過金鐘獎。

阿緯這幾年轉換跑道投資點點心，立志成為餐飲業大亨。（資料照，記者胡舜翔攝）阿緯這幾年轉換跑道投資點點心，立志成為餐飲業大亨。（資料照，記者胡舜翔攝）

「Lollipop棒棒堂」敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子6棒拆夥15年，沒想到以實境節目《來吧！哪裡怕》一合體就在金鐘60入圍了實境節目、主持人兩項大獎，對6棒來說別具意義。尤其這幾年轉換跑道投資點點心，立志成為餐飲業大亨的阿緯，怎麼也沒想到這次能和團員一起，人生第一次節目入圍主持人，直呼超級開心，一邊感謝TVBS給機會、粉絲支持，以及評審的肯定，一邊說點點心會繼續努力，帶來更多好吃的點心給大家，不忘為自己品牌打廣告。

威廉因閃兵事件，暫停手上《效廉出發吧！》、《食尚玩家》等節目，目前在家照顧兒子百香果和剛出生的女兒檸檬。（資料照，記者胡舜翔攝）威廉因閃兵事件，暫停手上《效廉出發吧！》、《食尚玩家》等節目，目前在家照顧兒子百香果和剛出生的女兒檸檬。（資料照，記者胡舜翔攝）

阿緯和威廉的感情很好，知道威廉為了閃兵事件，暫停手上《效廉出發吧！》、《食尚玩家》等節目，目前在家照顧兒子百香果和剛出生的女兒檸檬，心情有些沉重。提到入圍感言，除了噹威廉說：「沒有我，威廉這輩子好像都沒機會入圍。」還加碼「目前一切來的太突然，我還在上班，晚點再給團員聯絡，有消息再讓威廉跟大家分享，因為他現在很閒。」讓威廉聽了忍不住哈哈笑說：「果然是我們」，Lollipop棒棒堂的風格就是「來吧！哪裡怕」。

