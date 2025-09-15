晴時多雲

《鬼滅之刃》票房破7.4億！闖進台灣影史第8 最新特典出爐

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房持續攀升。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房持續攀升。（木棉花提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自8月8日正式在台灣上映以來，持續掀起熱潮。上映僅一個月，於9月14日票房即突破7.4億元大關，創下台灣動畫影史新紀錄的動畫電影，同時在台灣電影票房排行榜上位列第八名，再度刷新影史里程碑。

除了票房表現驚人，全台觀影人次也突破235萬人次，再度印證在台灣的超高人氣與強大號召力，成功吸引新舊粉絲進戲院支持，持續寫下亮眼成績。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第7週特典，「第一彈 VS 視覺圖—炭治郎、義勇、猗窩座」A3 海報。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》第7週特典，「第一彈 VS 視覺圖—炭治郎、義勇、猗窩座」A3 海報。（木棉花提供）

為感謝影迷過去一個月的熱情支持，電影發行商木棉花特別宣布推出全版本第七週限定特典——「第一彈 VS 視覺圖—炭治郎、義勇、猗窩座」A3海報。此款特典採用特殊印刷工法，細膩呈現「竈門炭治郎」與「水柱·冨岡義勇」與「猗窩座」的經典戰鬥畫面。無論是畫面細節、色彩層次、紙張觸感，都能讓觀眾再次重溫電影震撼瞬間，也能透過這份特典保存電影帶來的感動。

相關新聞：打破影史紀錄！《鬼滅之刃》登頂北美票房冠軍 刷新日本動畫開片成績

