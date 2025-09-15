晴時多雲

娛樂 最新消息

抖音「上車舞」洗腦！台灣觀眾一晚豪刷6位數

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音近期吹起「團體直播」風潮，俊男美女組團邊唱邊跳，靠著互動歌曲吸引觀眾刷禮物。其中一首被暱稱為「上車舞」的歌曲爆紅，C位主播「楓葉」會唱出觀眾留言要求的名字，搭配規律手勢與洗腦旋律，再喊一句「拜拜，下車囉」，讓人聽過就難以忘懷。

中國抖音人氣女團「SK月亮湖217」。（翻攝自抖音）中國抖音人氣女團「SK月亮湖217」。（翻攝自抖音）

其中在人氣女團直播間「SK月亮湖217」中，C位主角「楓葉」因火辣舞姿與身材比例吸引不少粉絲。有網友就在Dcard曝光，一名綽號「綁衣大哥」的台灣觀眾在直播間瘋狂抖內，光是手機截圖顯示就高達30萬元。他更自稱「玩抖音6年，已經刷了上千萬」。消息曝光後，網友驚呼「台灣有錢人真的很多」，甚至有人分享「老公在遊戲內課金500萬以上」，直言這些金額一點也不誇張。還有前直播公司客服爆料，月花30萬的觀眾只能算小咖，每月固定儲值百萬以上的玩家比想像更多。

被刷禮物的團員楓葉（左）與團員莉莉。（翻攝自抖音）被刷禮物的團員楓葉（左）與團員莉莉。（翻攝自抖音）

不過，也有懂行情的網友指出，截圖中的「30,000抖幣」實際換算約人民幣3萬元，折合台幣約13萬。即便如此，一晚能豪刷十多萬，也讓不少人直呼「太囂張」。

