娛樂 日韓

SJ東海被氣球出賣了 眼尖網友發現限時動態有福利

SJ東海拿著粉絲的應援花束。（翻攝自IG）SJ東海拿著粉絲的應援花束。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Super Junior（以下簡稱SJ）成員東海先前以SJ-D&E身分和銀赫來台表演，吸粉無數。熱愛運動的東海看起來陽光開朗，其實卻有個秘密，昨（13）他在社群限時動態曬出粉絲製作的應援氣球，沒想到眼尖網友卻發現氣球反射出玄機，裡頭的東海裸著上身，露出結實精壯的肌肉。

放大東海的限時動態之後，可以發現擁有精壯胸肌的東海倒影（黃圈處）出現在氣球表面上。（翻攝自IG）放大東海的限時動態之後，可以發現擁有精壯胸肌的東海倒影（黃圈處）出現在氣球表面上。（翻攝自IG）

SJ東海曬完限時動態之後，網友立刻發現上頭有東海結實胸肌倒影。原來是汽球反射出東海裸上身拿著拍照的影像，發現這項「隱藏福利」之後，許多粉絲興奮尖叫，開心朝聖。

事後還有粉絲特別放大這個畫面並瘋傳，原本還沒發現自己身材意外曝光的東海得知此事後，崩潰求網友「No Zoom」。原來東海和日前完成婚禮的健身狂金鍾國是健身好朋友，兩人會一起健身並分享心得。

點圖放大header
點圖放大body

