娛樂 最新消息

畢書盡「唱錯詞」懊惱道歉 談5歲女兒突曝備妥棒球棍

畢書盡在唱《勢在必行》時出現小失誤，受訪時相當自責。（記者潘少棠攝）畢書盡在唱《勢在必行》時出現小失誤，受訪時相當自責。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025年迎來尾聲，「台北最High新年城2025跨年晚會」今（31）晚上7點在市政府前登場，今年由「Sandy」吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓攜手主持，稍早畢書盡帶來多首動人曲目，在唱《勢在必行》時出現小失誤，受訪時相當自責，嘆出門前老婆才叮嚀他別忘詞。

畢書盡帶來《勢在必行》、《太陽陪著行星》、《Love More》，還有與GENBLUE幻藍小熊合唱《SPOT》，在唱《勢在必行》時唱錯詞，他也自責道歉，哀喊不知道腦袋在想什麼。

畢書盡預告年初就可以送給大家新歌，會是合唱曲。（記者潘少棠攝）畢書盡預告年初就可以送給大家新歌，會是合唱曲。（記者潘少棠攝）

畢書盡睽違10年在北跨演出，提到2016年時他演出時段還是收視冠軍，他也靦腆表示，大家有看到這段表演就滿足，「謝謝大家為我尖叫，希望大家不要感冒。」談及新規劃，他預告年初就可以送給大家新歌，會是合唱曲。

他當時在台上提到2025年有些悲傷的事情，受訪時未就細節多談，不過提到近期看了很多難過新聞，「希望大家平安，不要再發生（不好的事）。」認為簡單追求小幸福很美好。他也說過年要帶著妻女去泡溫泉，如今女兒5歲，笑說她會準時在電視收看爸爸表演，更幽默說：「幸運的是，目前她的世界裡我是最帥的」，至於會部會擔心女兒交男友，他秒回會，「我已經預備好棒球棍，希望不要欺負我女兒。」

跨年資訊：

▶台北｜台北最High新年城

時間：19:00~01:00

地點：台北市政府前市民廣場

主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓

卡司：美秀集團、李千娜、幻藍小熊、畢書盡、味全龍小龍女、韋禮安、蔡健雅、U:NUS、高爾宣、安心亞、KARA、周湯豪、玖壹壹

收看平台：

電視：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD

網路：LINE TODAY、LINE VOOM、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube/Facebook

