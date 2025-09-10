晴時多雲

娛樂 最新消息

永野芽郁又爆當坂口健太郎小三 日網傻眼：哪裡都有她戲份

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男神坂口健太郎9日傳出同居大3歲化妝師女友超過4年，期間曾劈腿劈腿某知名女星，消息一出驚呆粉絲，今（10）日日媒《週刊文春》更加碼爆料坂口健太郎劈腿的女星就是曾介入田中圭婚姻的永野芽郁，接連兩次當小三讓永野芽郁形象再度受創，更遭日網狠批「怎麼哪裡都有她戲份」。

永野芽郁公司10日發布聲明坦承，過去確實有與坂口健太郎交往，但當時並不曉得坂口健太郎有其他對象，堅稱是在不知情的情況下與他交往。不過，據《週刊文春》報導，田中圭友人曾透露，某次永野芽郁喝醉，竟錯將田中圭叫成「小健（坂口健太郎）」，田中圭當時則急忙撇清：「我才沒有吃醋呢」，永野芽郁當下也辯稱「我沒有說清楚」，看來永野芽郁當時就已和坂口健太郎有過戀情，不過至今仍無法確定是與田中圭同時發展或已分手。

永野芽郁二度當小三事件爆發後，又在日網掀起討論，「不愧是魔性之女」、「怎麼哪裡都有永野芽郁的戲份」、「看來已經習慣性當小三了」、「她看男人眼光真的差」。

