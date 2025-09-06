控三立副總之子涉嫌性侵 內湖分局聯繫上江祖平了

〔記者鄭景議／台北報導〕江祖平近日開撕前男友、三立副總龔美富之子龔益霆，怒控對方涉嫌下藥性侵，以及對其他女性的性騷事件，掀起社會輿論熱議。士林地檢署已於4日分案偵辦，內湖警分局在今日聯繫上江祖平，不過據了解，江祖平情緒十分低落，還無法出面，檢警也將尊重當事人狀況，等江情緒穩定後再安排報案程序。

江祖平。（資料照，記者王文麟攝）

江祖平今日還將IG頭像換成全黑，並截圖一張訊息對話，疑似是她的私人手機電話外洩，讓她相當無奈也無助，她說自己踢爆龔益霆犯罪後，就接到這訊息，直呼：「主要是，他竟然知道我的私人號碼，真心覺得好恐怖。」似乎承受不少壓力。

請繼續往下閱讀...

據悉，江祖平首次在社群媒體曝光此案時，三立電視台所在的內湖分局就已連繫江，但在她正式揭露身分後，昨日警方再度嘗試聯繫無果，直到稍早才順利取得回應。

警方指出，江祖平如正式報案，將交由婦幼警察隊協助製作筆錄，全案會在檢方指揮下偵辦。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法