《戲說台灣》御用男星開第一槍 力挺江祖平：心中最佩服的台灣女演員

簡家瑋是《戲說台灣》老面孔。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平怒控前男友、三立資深副總龔美富的兒子龔益霆下藥性侵，並稱他性騷擾電視台2名女員工、女牌咖等人，事件延燒至今，有網友納悶為何沒有同家電視台的藝人出來相挺，紛紛猜測大夥都擔憂丟飯碗，沒想到三立《戲說台灣》御用男星簡家瑋4日已在Threads表達立場，他在一票藝人中，逆風力挺江祖平，表示：「從今天起，江祖平就是我心中最佩服的台灣女演員，沒有之一」，有2.1萬網友按讚。

簡家瑋開第一槍力挺江祖平，有2.1萬網友按讚。（翻攝自threads）

簡家瑋是《戲說台灣》老面孔，他這回站出來挺江祖平，認為她勇敢說出遭遇的行為很有種，「在自己上班的地方，敢爆長官兒子的料，真的有夠猛」，不過他說：「我不敢當吹哨者，只敢挺吹哨者。」

請繼續往下閱讀...

另外，也有網友在底下留言表示，自己之前當過超級不起眼的臨演，跟江祖平現場對過一次戲，認為她的個性就是帥、沒有架子，「超級喜歡又親民，真的是平哥來著，身為女性真是因為她感到驕傲，一定要好好的！」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法