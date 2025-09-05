晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

東海又被捕獲！「蝦皮領包裹」粉絲讚：來台灣像走廚房

東海不僅現身健身房打卡，更被粉絲發現領取蝦皮包裹。（組合照，翻攝自IG）東海不僅現身健身房打卡，更被粉絲發現領取蝦皮包裹。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國人氣男團Super Junior成員東海昨（3日）驚喜現身台灣，與隊友銀赫一同被粉絲捕捉到在機場的身影，隨後更透過IG限時動態打卡，證實人已落地台灣。東海還被目擊現身知名連鎖健身房World Gym，引發熱烈討論更被粉絲們激讚「來台灣像走廚房」。

其實，眼尖粉絲早有線索，因東海日前在限時動態曬出蝦皮包裹，之後又被直擊在健身房鍛鍊，網友幽默調侃「一落地台灣就領蝦皮，再去健身，懷疑他有台灣交通載具！」、「來台灣像走廚房！」東海與台灣的深厚情誼早已不需多言，早在拍攝微電影《旅行是詩作》後，便頻繁造訪台灣，長年維持密切互動。

此次SJ-D&E雖行程低調，但Super Junior出道20週年的大事已讓台灣粉絲熱血沸騰。團體將於11月在台北大巨蛋舉辦2場《SUPER SHOW 10》演唱會，門票開賣隨即秒殺，儘管目前並無加場計畫，主辦單位遠雄創藝正積極與韓方協調，爭取釋出部分視線受阻及側邊座位，盼讓更多E.L.F.能一同見證經典舞台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中