東海又被捕獲！「蝦皮領包裹」粉絲讚：來台灣像走廚房

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國人氣男團Super Junior成員東海昨（3日）驚喜現身台灣，與隊友銀赫一同被粉絲捕捉到在機場的身影，隨後更透過IG限時動態打卡，證實人已落地台灣。東海還被目擊現身知名連鎖健身房World Gym，引發熱烈討論更被粉絲們激讚「來台灣像走廚房」。

其實，眼尖粉絲早有線索，因東海日前在限時動態曬出蝦皮包裹，之後又被直擊在健身房鍛鍊，網友幽默調侃「一落地台灣就領蝦皮，再去健身，懷疑他有台灣交通載具！」、「來台灣像走廚房！」東海與台灣的深厚情誼早已不需多言，早在拍攝微電影《旅行是詩作》後，便頻繁造訪台灣，長年維持密切互動。

此次SJ-D&E雖行程低調，但Super Junior出道20週年的大事已讓台灣粉絲熱血沸騰。團體將於11月在台北大巨蛋舉辦2場《SUPER SHOW 10》演唱會，門票開賣隨即秒殺，儘管目前並無加場計畫，主辦單位遠雄創藝正積極與韓方協調，爭取釋出部分視線受阻及側邊座位，盼讓更多E.L.F.能一同見證經典舞台。

