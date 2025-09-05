江祖平踢爆性侵掀輿論！網友炸鍋齊轟龔益霆「模糊焦點」

網友們一面倒力挺江祖平（左），齊聲撻伐龔益霆。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平昨（4日）深夜在Threads再度發聲，控訴三立電視台副總龔美富之子龔益霆行為惡劣，並隔空點名父子二人引發社群熱議。江祖平的踢爆文曝光後，網友們群起湧入聲援，不僅留言直斥龔益霆「想模糊焦點」，更強調「性騷擾與是否交往無關」，紛紛力挺江祖平為受害者與晚輩出頭，掀起一片撻伐聲浪。

江祖平深夜再踢爆龔益霆惡行，驚揭「如果對方是在無意識的情況下，某某還硬上完之後清理乾淨，喔～～原來情侶可以這樣喔。」有網友震驚直問：「你真的有跟他在一起過嗎好震驚！」也有人冷靜分析「就算在一起過又如何？跟性騷擾有關嗎？對方想試著模糊焦點，大夥不要被帶風向。」

請繼續往下閱讀...

不僅如此，更有網友指出，龔益霆的聲明「刻意提及情史，像是想把事件導成江祖平挾怨報復，甚至由愛生恨」，質疑背後是否有高人指點。不過，許多網友則直接點明，「重點在他是性侵犯，而江姐是替晚輩發聲的前輩」、「你不是用權用錢可以擺平的！加油！」也有人感謝江祖平的勇敢，「謝謝妳願意站出來發聲，讓無助的聲音得到救贖」。

