看不見背後有洋蔥！《醜得要命》男星向失明父親致敬

朴正民在《醜得要命》一人分飾兩角。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國實力派演員朴正民在《屍速列車》導演延尚昊新片《醜得要命》首度挑戰一人飾兩角，分別詮釋失明篆刻師「林永奎」的年輕時代，以及篆刻師的兒子「林東煥」，由於角色是他主動爭取，背後原因藏洋蔥。

朴正民坦言，角色對自己意義重大，因為他主動爭取演出失明篆刻師的年輕時期，原來是因為朴正民的父親早年因為一場意外而失明，演出該角可藉此真切體會父親失明後的辛苦，並將這份情感化為演技能量。

朴正民在《醜得要命》利用特殊化妝、髮型改變造型。（壹壹喜喜提供）

為詮釋盲人篆刻師，朴正民必須配戴特製乳白色隱形眼鏡，忍受長時間拍攝的不適，同時還親自向專業篆刻師學習雕刻技術；他不僅在片中精準還原雕刻手勢，更在片場親手為導演與劇組同仁製作專屬姓名印章，展現高度投入，笑說：「飾演年輕的林永奎時，看起來比實際體重更消瘦憔悴，這都要感謝化妝與服裝團隊的巧思，讓我能徹底進入角色。」

《醜得要命》台灣版海報。（壹壹喜喜提供）

除了演出《醜得要命》的盲人角色，朴正民也積極投入自己的出版社「無題Ｍuse」的工作；他甚至在新書在出版紙本之前，就先推出由多位演員來共同錄製的有聲書，同時打造「聽見小說計劃」，為盲人付出的心意感動不少人。

