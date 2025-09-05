晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平深夜再出手！致電三立申訴性平回覆曝光 她嗆「這是聯繫？」

江祖平。（資料照，翻攝臉書）江祖平。（資料照，翻攝臉書）

江祖平致電三立電視台人資申訴性平。（翻攝自IG）江祖平致電三立電視台人資申訴性平。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平日前接連發文點名三立電視副總龔美富之子龔益霆涉性侵，引發外界高度關注，她隨後致電三立電視台人資中心獲得正式回覆，對方強調會將江祖平電話內容與網路貼文完整紀錄，並於後續司法程序提供司法單位調查，表示公司將依規處理不會忽視此事。不過，江祖平相當不滿三立方處理方式，昨（4日）發聲再怒嗆「這就是所謂的『聯繫』？」

根據江祖平釋出的對話截圖，可見三立人資中心回覆內容，窗口向江祖平表示：「謝謝江小姐今天電話聯繫，相關內容我們也會重視作成紀錄，包含江小姐在網路上的貼文我們也會整理紀錄，後續進入司法程序我們都會提供給司法單位進行調查。」同時也強調，若江祖平還有補充，可隨時再度聯繫，該窗口即是公司負責性平申訴的專責人員，將依權責受理。

三立方面的回覆，意味著此事已進入正式紀錄程序，後續將交由司法釐清，避免外界爭議繼續擴大。外界也持續關注雙方說法與後續法律進展。不過，江祖平則相當不滿三立性平申訴方的處理方式，深夜發聲怒嗆「這就是所謂的『聯繫』？」更讓許多網友直言「真相需要公開」、「希望不要再模糊焦點」，整起事件已從社群戰火延伸到司法調查層面。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

