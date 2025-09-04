解密啦啦隊女神！楊曉帆放送獨家畫面：大家都能赤裸裸地聽到

〔記者陽昕翰／台北報導〕KKBOX宣布推出全新追星平台「FANKLUB」，首波由金曲歌王蕭煌奇、黃偉晉領軍以及多位啦啦隊女神搶先進駐，從專屬福利、一對一私訊對話，到周邊收藏及演唱會搶先購，打造「一站式完整追星體驗」，其中包括直播互動及DM一對一私人聊天等多樣寵粉功能。

金曲歌王蕭煌奇預告啟動「地獄列車」。（KKBOX提供）

蕭煌奇表示：「我常常被歌迷分享的聽歌故事感動，像是之前有收過一位歌迷的訊息，說他在阿嬤的告別式上聽到了我的歌，當下的感觸很深，這首歌也成為他與阿嬤之間的重要連結。看到我的歌能陪伴大家成長、歷經人生重要故事，是讓我最感動的地方。」

蕭煌奇更預告要啟航「進階版地獄列車」，「在FANKLUB上肯定會分享更搞笑有趣或者更地獄的日常生活，也歡迎粉絲隨時出考題考我，絕對滿足大家！」

啦啦隊女神楊曉帆也要把社群以外首個與粉絲專屬互動空間獻給FANKLUB，準備大放送自己在手機裡從未公開的內容，將生活點滴、工作花絮及錄音時的側拍影片等獨家畫面無私獻給粉絲。即將發行新作品的她搶先預告：「可能連未修音的片段大家都能赤裸裸地聽到！」

啦啦隊女神楊曉帆。（KKBOX提供）

對於有許多粉絲敲碗，想看她與啦啦隊隊員們的練舞畫面，對此楊曉帆表示：「FANKLUB之後有直播功能，如果大家想看的話，歡迎到我的FANKLUB頁面留言，如果很踴躍的話，我會不定時播給大家看！」更透露特別準備了一份獨家簽名禮物要送給DM功能上線後第一個私訊給她的粉絲，並向粉絲喊話趕快加入來「窺探」她的私生活：「不管是最新的音樂消息，或是私底下的我，都會在這裡最真實地呈現，還可能不定期有一些獨家好康喔，快來加入我的 FANKLUB！」

