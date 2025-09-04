晴時多雲

娛樂 最新消息

陸委會約談藝人奏效！ 作家謝知橋：硬起來還是有用

央視新聞3日凌晨在官方發文，要求大家一起轉發。（翻攝自微博）央視新聞3日凌晨在官方發文，要求大家一起轉發。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國3日舉行九三閱兵典禮，央視準時在微博發文，近20位台灣藝人轉發，包括長期舔共的歐陽娜娜，而前主播侯佩岑則在昨晚深夜趕搭末班車轉發喊：「英勇不朽，和平永駐！」

陸委會日前提供文化部唱和中共23名台灣藝人名單，目前已完成約談與了解，陸委會強調往後若有台灣藝人轉發中國官媒《央視新聞》矮化國家主權發文，將依法處理。

侯佩岑趕上末班車，昨晚深夜轉發「中共93閱兵」。（翻攝自微博）侯佩岑趕上末班車，昨晚深夜轉發「中共93閱兵」。（翻攝自微博）

中國閱兵結束後，作家謝知橋昨晚火速在臉書轉發「天橋說書」盤點轉發中國93閱兵台灣藝人名單，他表示：「今年真的有點少，就算歌手Tank算2個人、不再是一個人的吳慷仁也算2個仁，相較之下還是有點少；果然陸委會硬起來還是有用，台灣護照太珍貴了。」

中國昨於天安門廣場舉行閱兵，儘管陸委會日前警告勿唱和中共宣傳，金馬影帝吳慷仁等近20名台灣藝人，仍跟進轉發央視微博「九三盛大閱兵，致敬勝利」貼文。對於是否查處或開罰轉發的台灣藝人？陸委會昨回應，初步了解相關貼文內容尚無涉及貶低中華民國地位或宣揚以武力改變兩岸現狀。

點圖放大header
點圖放大body

今日熱門
