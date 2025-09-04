最美檢察官正式離職！陳漢章結束12年司法生涯 真實心聲全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕有「最美檢察官」之稱的陳漢章，原任職於新北地檢署，因在社群分享化身美女檢座的穿搭而受到矚目；不過，陳漢章已於8月底正式遞出辭呈，結束12年檢察官生涯，消息一出引發熱議。如今，陳漢章離開司法體系後，也忍不住吐露真實心聲。

「最美檢察官」陳漢章正式揮別12年司法生涯。（組合照，翻攝自IG）

陳漢章在8月22日的貼文中，吐露離情依依，「只要獨處時就會流淚，依依不捨的不是老舊建築，而是你們這群朋友。」他也與新北地檢大樓合影，表示「想當初來報到時拍了一張，離開前當然也要來拍一張，景物依舊，人事已非的最佳寫照。」他對學長姐、學弟妹及同事滿懷感謝，真摯字句讓人動容。

如今，陳漢章的臉書與IG粉絲專頁已更新名稱，資訊改為「樂樂律師·前樂檢」及「前檢察官（樂檢）」，顯見他已正式卸下檢察官身分。除此之外，陳漢章昨（3日）更在限時動態轉發自己的相關報導，感性吐露心緒「才幾天而已，卻有點開始懷念起了！」一路以勇敢做自己、挑戰框架的形象受到矚目，許多粉絲也紛紛給予力挺，同時也期待他未來的新人生篇章。

