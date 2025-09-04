晴時多雲

湯姆霍蘭德稱《奧德賽》是讀過最棒的劇本！跟《蜘蛛人》說歹勢

湯姆霍蘭德稱《奧德賽》是他讀過最棒的劇本。（達志影像）湯姆霍蘭德稱《奧德賽》是他讀過最棒的劇本。（達志影像）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「蜘蛛人」湯姆霍蘭德在拍完克里斯多夫諾蘭執導的《奧德賽》後，隨即投入個人主演的第4部蜘蛛人電影《蜘蛛人：重生日》。他在《奧德賽》中飾演奧德修斯的兒子特勒馬科斯，他接受《法新社》專訪時透露，諾蘭改編荷馬史詩的劇本是他讀過「最棒的劇本」，說完不忘打趣說：「抱歉啦，《蜘蛛人》。」

《奧德賽》是諾蘭繼叫好叫座的奧斯卡獲獎作《奧本海默》之後的新作，讓影迷相當期待。三度和諾蘭合作的麥特戴蒙領銜主演奧德修斯，其他卡司還包括安海瑟薇、辛蒂亞、露琵塔尼詠歐、羅勃派汀森、莎莉賽隆以及強柏恩瑟等堅強陣容。

克里斯多夫諾蘭（右）先前被外媒拍到，和湯姆霍蘭德在希臘拍攝《奧德賽》。（達志影像）克里斯多夫諾蘭（右）先前被外媒拍到，和湯姆霍蘭德在希臘拍攝《奧德賽》。（達志影像）

湯姆7月接受《GQ Sports》專訪時表示，拍攝《奧德賽》是一生難得的工作，更是在片場上有過最棒的經歷。他近日受訪形容諾蘭是一個真正的「合作者」，非常注重與演員的交流與合作，「他非常清楚自己要的是什麼…但在現場並不是一個你無法提出想法、或無法用自己的方式建構角色的環境。」

先前湯姆接受《早安美國》訪問也提到，接到諾蘭邀約「是一生難得的電話」，讓他回想起10年前受邀演出《蜘蛛人》時的心情，「對我來說這是件很了不起的事。我非常驕傲，也真的非常、非常興奮。」

湯姆霍蘭德已投入《蜘蛛人：重生日》的拍攝。（翻攝自YouTube）湯姆霍蘭德已投入《蜘蛛人：重生日》的拍攝。（翻攝自YouTube）

至於《蜘蛛人：重生日》，湯姆開心表示仍像第一次演出一樣，「就在昨天，我坐在一輛坦克上，駛過格拉斯哥的主要街道，周圍有上千名影迷，那實在太棒了，那種感覺不可思議、令人振奮又刺激，而且還帶著一股新鮮感。」

《奧德賽》由環球影業發行，預計2026年7月17日在台上映；《蜘蛛人：重生日》由索尼影業發行，將於2026年7月29日在台上映。

