晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藍心湄60歲哲學「為瞬間而活」 親揭財富自由心法

藍心湄近年悟出為瞬間而活的哲理。（女人我最大提供）藍心湄近年悟出為瞬間而活的哲理。（女人我最大提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藍心湄邁入60歲，依舊活出最自我的姿態。她近期登上TVBS《女人我最大》官網9月封面，分享人生哲學。年輕時她奉行，「不為瞬間綻放，要為永恆而活」，如今體悟「不為永恆綻放，要為瞬間而活」，她說：「當意識到時間的稀缺，就會明白瞬間才是唯一能握住的東西。」

藍心湄拍照展現百變而前衛的風格。（女人我最大提供）藍心湄拍照展現百變而前衛的風格。（女人我最大提供）

在藍心湄眼裡，真正的自由來自財富自由，她多年來跨足品牌經營、餐飲事業，最知名的KiKi餐廳，讓她見識百百種的客人，她笑言：「如果討厭一個人，就鼓勵他去開餐廳。」她認為收入要多元化，甚至建立被動收入，才有選擇的餘裕。

藍心湄拍攝《女人我最大》9月封面。（女人我最大提供）藍心湄拍攝《女人我最大》9月封面。（女人我最大提供）

身為「時尚教主」與「綜藝女王」，藍心湄主持《女人我最大》23年未缺席，錄影與會議全勤參與，她自豪早已練就「不用大字報」的功力，靠的是經驗與記憶力。她感謝觀眾與團隊的陪伴，讓她能一路堅持，也希望熱情能繼續注入未來每一集節目中。

談到標籤，她瀟灑表示：「沒關係啊！代表是個咖。」她也常提醒後輩年輕吃苦是吃補，老了吃苦才是真正的苦，要趁早規劃人生。如今的她依舊求新求變，透露迷上動漫，沉醉其中的美學與創意，直呼：「只要願意開始，永遠不嫌晚。」

藍心湄的人生軌跡，從歌壇、戲劇到綜藝，如今更延伸至餐飲與流行，她用行動告訴大家，60歲仍能探索、仍能熱愛生活，並且用自己的方式持續發光。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中