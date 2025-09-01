藍心湄60歲哲學「為瞬間而活」 親揭財富自由心法

藍心湄近年悟出為瞬間而活的哲理。（女人我最大提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藍心湄邁入60歲，依舊活出最自我的姿態。她近期登上TVBS《女人我最大》官網9月封面，分享人生哲學。年輕時她奉行，「不為瞬間綻放，要為永恆而活」，如今體悟「不為永恆綻放，要為瞬間而活」，她說：「當意識到時間的稀缺，就會明白瞬間才是唯一能握住的東西。」

藍心湄拍照展現百變而前衛的風格。（女人我最大提供）

在藍心湄眼裡，真正的自由來自財富自由，她多年來跨足品牌經營、餐飲事業，最知名的KiKi餐廳，讓她見識百百種的客人，她笑言：「如果討厭一個人，就鼓勵他去開餐廳。」她認為收入要多元化，甚至建立被動收入，才有選擇的餘裕。

藍心湄拍攝《女人我最大》9月封面。（女人我最大提供）

身為「時尚教主」與「綜藝女王」，藍心湄主持《女人我最大》23年未缺席，錄影與會議全勤參與，她自豪早已練就「不用大字報」的功力，靠的是經驗與記憶力。她感謝觀眾與團隊的陪伴，讓她能一路堅持，也希望熱情能繼續注入未來每一集節目中。

談到標籤，她瀟灑表示：「沒關係啊！代表是個咖。」她也常提醒後輩年輕吃苦是吃補，老了吃苦才是真正的苦，要趁早規劃人生。如今的她依舊求新求變，透露迷上動漫，沉醉其中的美學與創意，直呼：「只要願意開始，永遠不嫌晚。」

藍心湄的人生軌跡，從歌壇、戲劇到綜藝，如今更延伸至餐飲與流行，她用行動告訴大家，60歲仍能探索、仍能熱愛生活，並且用自己的方式持續發光。

