晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小江蕙為男人斷送星夢！慘賠20年光陰 釀婚姻悲劇淚灑小巨蛋

余秀娟朝聖江蕙演唱會。（百福唱片提供）余秀娟朝聖江蕙演唱會。（百福唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手余秀娟當年參加「江蕙盃」全國歌唱大賽奪冠，從偶像江蕙手中接過冠軍獎盃，獲封「小江蕙」。近日她進場觀賞江蕙小巨蛋演唱會，感動到淚流滿面，想到失敗的婚姻忍不住感慨萬千。

當江蕙唱起《酒後的心聲》、《感情放一邊》時，余秀娟壓抑20年的情緒瞬間潰堤，因為這正是她當年比賽奪冠的曲目。她回想自己的人生岔路，當年為了婚姻放棄發片機會，一晃20多年卻換來失敗的結局，遺憾離婚收場，「如果不是孩子鼓勵，我不敢想像今天會變成什麼樣子。」

余秀娟當年奪冠的獎盃歷經地震被摔斷。（百福唱片提供）余秀娟當年奪冠的獎盃歷經地震被摔斷。（百福唱片提供）

余秀娟看演唱會當天遇到地震，全場因地震響起手機警報，她回到家翻找「江蕙盃」的獎盃時，發現它已斷成兩截，像在無聲抗議當年的選擇。她苦笑說，這獎盃如今成了新的動力，提醒自己不能再退縮，「人生不能重來，幸好在人生後半段遇到廖偉志老師，他替我出版7張專輯，還有代表作《我該如何忘了你》點閱破億，這是我最大的幸運。」

「小江蕙」余秀娟與恩師廖偉志一起追星。（百福唱片提供）「小江蕙」余秀娟與恩師廖偉志一起追星。（百福唱片提供）

看著斷裂的獎盃與這5年的努力，余秀娟下定決心要繼續唱下去，期許有一天能像江蕙一樣站上台北小巨蛋。她甚至笑說：「以後我要抱著獎盃入睡，提醒自己不可以放棄。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中