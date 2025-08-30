小江蕙為男人斷送星夢！慘賠20年光陰 釀婚姻悲劇淚灑小巨蛋

余秀娟朝聖江蕙演唱會。（百福唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手余秀娟當年參加「江蕙盃」全國歌唱大賽奪冠，從偶像江蕙手中接過冠軍獎盃，獲封「小江蕙」。近日她進場觀賞江蕙小巨蛋演唱會，感動到淚流滿面，想到失敗的婚姻忍不住感慨萬千。

當江蕙唱起《酒後的心聲》、《感情放一邊》時，余秀娟壓抑20年的情緒瞬間潰堤，因為這正是她當年比賽奪冠的曲目。她回想自己的人生岔路，當年為了婚姻放棄發片機會，一晃20多年卻換來失敗的結局，遺憾離婚收場，「如果不是孩子鼓勵，我不敢想像今天會變成什麼樣子。」

余秀娟當年奪冠的獎盃歷經地震被摔斷。（百福唱片提供）

余秀娟看演唱會當天遇到地震，全場因地震響起手機警報，她回到家翻找「江蕙盃」的獎盃時，發現它已斷成兩截，像在無聲抗議當年的選擇。她苦笑說，這獎盃如今成了新的動力，提醒自己不能再退縮，「人生不能重來，幸好在人生後半段遇到廖偉志老師，他替我出版7張專輯，還有代表作《我該如何忘了你》點閱破億，這是我最大的幸運。」

「小江蕙」余秀娟與恩師廖偉志一起追星。（百福唱片提供）

看著斷裂的獎盃與這5年的努力，余秀娟下定決心要繼續唱下去，期許有一天能像江蕙一樣站上台北小巨蛋。她甚至笑說：「以後我要抱著獎盃入睡，提醒自己不可以放棄。」

