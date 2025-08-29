「新一代F4」強勢崛起 小公視原班人馬捍衛地盤

朱頭皮（左起）、王聖豪、林宸熙、林宸葳、謝以諾在《什麼都沒有雜貨店》第二季演出。（小公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕音樂人朱頭皮和癒系歌手胖球與親妹妹斯拉、童星謝以樂、鄒暟澐等人演出的小公視兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》第二季溫馨回歸。第二季隨著孩子們年齡漸長，他們開始面對更多來自同儕的挑戰與自我探索的迷惘。本季新增四位新角色王聖豪、謝以諾、林宸熙、林宸葳組成的「F4」強勢現身雜貨店，不僅打亂原有的默契與節奏，也激起孩子們對「地盤」與自我認同的捍衛意識。

胖球在第二季快速成長，談到拍攝心境上的轉變，她表示：「在拍第一季時一直擔心自己格格不入，到了第二季有找到排解方法，心境上也有所成長，新一季有其他新角色的加入，讓我看見自己的獨特，也找到喜歡自己特點的同伴。」

在劇中與飾演「CoCo」的林宸熙同為知識迷上演競爭戲，她透露：「劇中大可對CoCo有點競爭對手的感覺，但因為都一樣喜歡科學所以也對CoCo有欣賞的心情。私下我們都很喜歡跳舞，也都有去當練習生的夢想！所以我們每次都會先約好要一起跳的舞蹈，也很期待可以遇到她們的日子！」

斯拉笑稱自己平常不會叫胖球「姊姊」，只會直呼本名跟胖球，她也透露：「在戲中我吐嘈姊姊唱歌很難聽，但現實中胖球唱歌很好聽，不過我會吐槽她別的事，像是她很愛哭。」

童星謝以樂本季與親妹妹謝以諾同台演出，他坦言：「印象最深刻的是跟以諾初次見面對峙的時候，她的眼神會一直讓我想笑場，我要一直忍著笑意，假裝不認識彼此，是一個大挑戰。」

鄒暟澐透露自己的性格與劇中飾演的阿樂很像，他表示：「《什麼都沒有雜貨店》裡的阿樂跟附近的鄉親、鄰居都很熟 ！誰家缺蔥、誰醬油快用完了都知道。私下自己其實也很愛管閒事，倒垃圾時，也會順便問樓下的阿伯、阿嬤家有沒有垃圾一起幫他們丟。」

《什麼都沒有雜貨店》第二季8／30起，每週六晚間7:00，「小公視」頻道、「小公視YT」、「公視＋」播出，一次連播兩集。

