金馬影后露面狂哭 ！告五人震撼到不行 他跟壁癌飆戲反應驚人

告五人哲謙驚喜挑戰演技。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人拍攝新歌《癒合》MV，鼓手哲謙內斂的獨角戲被雲安與犬青狂讚：「超會演！內心戲100分！」由於這首歌曲沒有鼓聲，拍攝MV時特別安排哲謙挑戰獨角戲，這場情緒轉折極大的演出原先讓工作人員相當擔心，沒想到成品震撼全場。

哲謙一人與「壁癌」互動，細膩刻畫反覆癒合、年復一年結痂的隱喻過程，精準呈現歌曲意境。雲安與犬青放下手邊工作，全程在旁應援，大讚他「可以再去拍電影了」，哲謙也分享靈感來源：「我們以前的工作室每年都要重新補油漆，壁癌每年都在同一個地方冒出來，就像傷口沒有完全好，只能年復一年的去修復，這跟歌曲想傳達的情緒很貼近。」

金馬影后鍾雪瑩助陣告五人新歌MV。（相信音樂提供）

繼「墜落篇」MV上線一週衝破百萬點閱後，前天再公開第二支「接住篇」，許多粉絲都看到噴淚。告五人邀請金馬影后鍾雪瑩跨刀演出，犬青分享：「我們有看過雪瑩演的戲，能夠成功邀請她演出真的很幸運、很開心，她是一個很真實、親切的人。」

鍾雪瑩在MV中多場崩潰的哭戲震撼全場，雲安大讚：「我特別喜歡有場戲，她準備撥電話前的掙扎，那是融合很多情緒的一段戲，非常非常難，但她演得很棒。」鍾雪瑩回應，當下她想到現實中許多人面臨的掙扎，「到底要珍惜自己，還是珍惜這段關係，這是一道極難的選擇題。」

