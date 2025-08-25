星二代演惡女「比媽媽更壞」 收視創新高：準備被觀眾罵了

黃暄婷為星二代，她的母親林梅嬌是《小娘惹》中的「林桂花」。（華視提供）

〔記者李紹綾、實習記者譚曉曼／台北報導〕修杰楷、劉怡伶、黃暄婷、黃晶玲等人演出新加坡超夯連續劇《小娘惹之翡翠山》，飾演大反派「張安娜」的黃暄婷是實力派星二代，她的母親林梅嬌即是《小娘惹》中的「林桂花」一角，不過，雖然同為反派，黃暄婷卻自認比媽媽當年的角色還要更壞，她坦言，已經做好播出後被觀眾罵的心理準備。

劉怡伶是前韓國女團Skarf的隊長。（華視提供）

該劇不僅呈現出原汁原味的時代感，劇中演員也都是一時之選。飾演「張心娘」的劉怡伶以及飾演「張安雅」的黃晶玲，兩人曾經是韓國女團Skarf的成員，劉怡伶17歲起就到韓國參與訓練，2012年以隊長的身分出道，直到該團解散後才回新加坡發展。

黃晶玲是韓國女團Skarf的成員之一。（華視提供）

《小娘惹之翡翠山》描述1950年代娘惹家族傳奇故事的劇集，衍生自2008年的經典之作《小娘惹》，內容不僅有家族間的機關算盡，也有真熾熱烈的感情戲。精彩刺激的內容在當地創下超過167萬觀看人次，成為五年來華語戲劇的最高收視紀錄。在新加坡的Netflix上線後，即空降排行榜第一名，並連續七週名列Top 10。而本劇也是華視四年來首次購買的外國劇集，更是第一次將新加坡戲劇納入黃金時段播出。

劉怡伶（左起）、黃晶玲、黃暄婷在《小娘惹之翡翠山》 有精彩演出。（華視提供）

黃晶玲（左）在《小娘惹之翡翠山》受黃暄婷挑撥，找了叔叔替她。（華視提供）

《小娘惹之翡翠山》是華視四年來首次購買的外國劇集，更是第一次將新加坡戲劇納入黃金時段播出。近期戲裡張金河（修杰楷飾演）的真女兒張安雅（黃晶玲飾演）已經回歸張家，卻受堂妹張安娜（黃暄婷飾演）挑撥，指稱其地位已被假女兒張心娘（劉怡伶飾演）所取代，讓安雅又嫉妒又失落，開始耍手段報復。緊湊的劇情讓收視扶搖直上，尤其在45歲以上的觀眾間表現更加亮眼。

《小娘惹之翡翠山》由修杰楷攜手劉怡伶、黃暄婷、黃晶玲、張哲通、鄧偉德、劉子絢、陳羅密歐、姚懿珊、陳泓宇、吳俐璇、鄭惠玉、歐萱等實力派演員共同主演。片頭曲《落花如雨》由新加坡知名音樂人李偲菘作曲兼任製作人、歌手陳潔儀演唱。懷舊又大器的曲風讓陳潔儀大讚「唱得非常過癮」！

