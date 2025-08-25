晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《角頭－鬥陣欸》登頂2025國片票房冠軍！首週7720萬狠甩大橋頭

〔記者廖俐惠／台北報導〕真的出手了！電影《角頭－鬥陣欸》自上週四（21日）起全台上映4天，首週末全台票房開出7720萬佳績，榮登全台週末票房冠軍，不但超越《角頭－大橋頭》同期票房近千萬（大橋頭4天票房為6734萬），更直接狠甩《有病才會喜歡你》的6246萬，霸氣登頂2025年國片票房冠軍。

《角頭－鬥陣欸》全台上映4天，首週末全台票房開出7720萬佳績，直接成為今年國片票房冠軍。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》全台上映4天，首週末全台票房開出7720萬佳績，直接成為今年國片票房冠軍。（曼尼娛樂提供）

監製張威縯開心表示：「我最驕傲的作品！謝謝所有《角頭》粉絲們，真心感謝你們的陪伴！謝謝我最尊敬的幕前幕後所有工作成員！這是沒有任何僥倖拚出來的台灣作品，一步一步帶著大家一起努力殺出重圍的《角頭》系列！」

高捷說：「謝謝大家喜歡，我們再接再厲、繼續努力，突破三億！」王識賢說：「票房成績開得不錯，我們還是要繼續加油，麻煩台灣好朋友幫我們鬥陣欸，把感動分享給親朋好友，一起加入《角頭》宇宙，讓《角頭》再創票房佳績！」黃騰浩說：「謝謝大家看電影，也謝謝大家這麼喜歡我們的電影！」張懷秋說：「我們在北中南持續地跑，有這麼多觀眾熱烈支持很開心，希望《角頭－鬥陣欸》票房衝到頂欸！」

《角頭－鬥陣欸》上映4天以來滿座率高，多數場次票券完售或是賣到剩下前三排，戲院也因應熱潮不斷加開場次，最晚半夜1點半開演，仍有不少影城半夜賣到沒位子，有戲院工作人員直呼：「一整年只有《角頭》才會在『平日白天』有這麼多人。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中