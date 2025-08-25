《角頭－鬥陣欸》登頂2025國片票房冠軍！首週7720萬狠甩大橋頭

〔記者廖俐惠／台北報導〕真的出手了！電影《角頭－鬥陣欸》自上週四（21日）起全台上映4天，首週末全台票房開出7720萬佳績，榮登全台週末票房冠軍，不但超越《角頭－大橋頭》同期票房近千萬（大橋頭4天票房為6734萬），更直接狠甩《有病才會喜歡你》的6246萬，霸氣登頂2025年國片票房冠軍。

《角頭－鬥陣欸》全台上映4天，首週末全台票房開出7720萬佳績，直接成為今年國片票房冠軍。（曼尼娛樂提供）

監製張威縯開心表示：「我最驕傲的作品！謝謝所有《角頭》粉絲們，真心感謝你們的陪伴！謝謝我最尊敬的幕前幕後所有工作成員！這是沒有任何僥倖拚出來的台灣作品，一步一步帶著大家一起努力殺出重圍的《角頭》系列！」

高捷說：「謝謝大家喜歡，我們再接再厲、繼續努力，突破三億！」王識賢說：「票房成績開得不錯，我們還是要繼續加油，麻煩台灣好朋友幫我們鬥陣欸，把感動分享給親朋好友，一起加入《角頭》宇宙，讓《角頭》再創票房佳績！」黃騰浩說：「謝謝大家看電影，也謝謝大家這麼喜歡我們的電影！」張懷秋說：「我們在北中南持續地跑，有這麼多觀眾熱烈支持很開心，希望《角頭－鬥陣欸》票房衝到頂欸！」

《角頭－鬥陣欸》上映4天以來滿座率高，多數場次票券完售或是賣到剩下前三排，戲院也因應熱潮不斷加開場次，最晚半夜1點半開演，仍有不少影城半夜賣到沒位子，有戲院工作人員直呼：「一整年只有《角頭》才會在『平日白天』有這麼多人。」

